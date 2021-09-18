【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】

▲ 今晚開戰。（攝影：黃建輝）

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在今晚（9月18日）於九展舉行。除鍾培生與林作的壓軸戰之外，當有還5場賽事。

當中包括有真正專業拳手：吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東外，另有非專業拳手上場：《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、張致恆對大J。

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今晚比賽在九展舉行，現場約坐滿八成觀眾，旁述之一更邀來梁榮忠任擔任。

【22:40】 二人都十分主動攻擊，三回合完結，技術上較好的大J最後獲判勝出。

【22:22】大J張致恆出場。出場前大會播出片段，Steven坦言答應比賽起初是為錢，現在為了尊嚴，他甚至事前唔知大J是誰。而大J表示為挑戰自己。 雙方出場。Steven 卻被場內有些觀眾報以噓聲

【22:20】雙方打法十分進取，打近距離為主、出拳密度高且重，雙方打出高水準。4個回合後，由吳景聰勝出。

▲ 吳景聰 (左）最後打贏「不沉艦」李鑑任。（攝：黃建輝）

【21:57】 「香港之寶」吳景聰「不沉艦」李鑑任出場。二人都是香港泰拳王，吳首次打西洋拳。李近年轉打西拳。

【21:40】到第三會合雙方乏力，擊拳已無力，不過都具體育精神完全三個回合。女子賽結束，結果身高較高的Ollie勝出。

【21:28】第二場女子賽開始。由Kathy對Ollie。二人只學了兩個月，台上已經積極攻擊，可是在第一回後段，二人已經體力開始下降，在第二回更已體力不繼，二人腳步不穩、出拳無力。

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【21:25】今晚潘啟晴打法進取，打出多次有效攻擊，略佔上風，姚則具戰意。今次打6個回合，姚達輝在第四回合右邊眼角被打爆流血，不過仍可繼續比賽。結果潘啟晴勝出，成功復仇。

▲ 首戰由潘啟情勝出。（攝影：黃建輝）

【20:51】首戰姚達輝潘啟情開始。今次是二人第三度對戰，過往兩次也是姚達輝勝出。

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【20:45】評述講拳例時，梁榮忠笑道：「倚天金瓶梅用唔著了，因為林鍾比賽，係科幻小說內容。至於大家想知到時會否林作嬌喘一聲倒入鍾培生懷內，睇大家反應。」

【20:30】賽事開始，司儀方力申、蔡宛珊出場，多謝贊助商。大電視講今次比賽的原因，是由網絡抽水戰衍生擂台賽，之後拳手逐一出場。

鍾培生負責致辭，他稱：「多謝大家到場，希望包括自己在內12位拳手打出精彩的賽事。」之後有醒獅表演，並由鍾培生代表點晴。

【20:25】鍾培生父母現身觀眾席，並跟汪明荃羅家英夫婦一同合照。

▲ 鍾培折父親（左二）及鍾培生母親（中），及羅家英阿姐。（攝影：黃建輝）

【19:35】約晚上7:30 ，有不少名人陸續捧場，包括汪明荃羅家英、口罩小姐亞軍「阿姨」徐蒨寧等。

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林作母親跟七仙羽一同到場受訪，七師傅稱已為林作唸經，而林母稱不緊張，因得到師傅諗經不會擔心，覺林作會贏，被問之後賽事後會否陪兒子，林母稱會一齊打邊爐，還稱可約鍾培生一齊去。

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採訪：鄧龍傑

同場加映：鍾培生訪問