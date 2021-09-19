【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人

▲ 林作被打至面腫。（攝：黃建輝）

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》於今晚（9月18日）在九展舉行。當中有真正專業拳手：吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東外，另有非專業拳手上場：《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、張致恆對大J。

壓軸戰由鍾培生與林作對決，賽前鍾培生稱可以把林作K.O.，而林作則表示有信心在首個回合分出高下。

今晚首賽是潘啟晴對姚達輝。今次潘啟晴打法進取，打出多次有效攻擊，略佔上風，姚則具戰意。今次打6個回合，姚達輝在第四回合右邊眼角被打爆流血，不過仍可繼續比賽。結果潘啟晴勝出，成功復仇。

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之後到女子賽事由Kathy對Ollie。二人只學了兩個月，台上已經積極攻擊，可是在第一回後段，二人已經體力開始下降，在第二回更已體力不繼，二人腳步不穩、出拳無力。

到第三會合雙方乏力，擊拳已無力，不過都具體育精神完全三個回合。女子賽結束，結果身高較高的Ollie 勝出。

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至於另一矚目戰，是由大J對戰張致恆，一開始Steven十分主動，第一回合開始已不斷追打大J狂攻。大J以反擊為主。Steven攻擊較多，大J攻擊力則較有效，至第二回合，雙方十分主動攻擊，拳如雨下，中段時，Steven被打至跪低，讀秒後表示無事，再繼續。

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林鍾壓軸大戰

打至第三回合，雙方開始力竭，體力不如前，三回合完結，技術上較好的大J最後獲判勝出。

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壓軸的林鍾大戰，約到11:30才開始，鍾培生出場前很誇張，播出約4分鐘動畫片，穿天從降，旁白介紹其威水史如是香港電競之父，鍾培生台上稱今次是要替天行道及推廣拳擊事業。

林作則在椅子看著鍾培生的言行，二人在台上再「互啤」。

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林鍾苦戰四回合

一開始鍾培生十分主動攻擊，林作則避開，其後攬對方，鍾則繼續追擊，第一回合林作基沒有一拳正式打中對方。連旁述都笑道林作是用「金蛇纏絲手」！

第二回合，觀眾對林作打法都報噓聲，鐘培生則全程充滿怒氣和殺氣。林作用勾拳也有打中對方，但中拳的他則十分痛苦。

第三回合，林作開始積極，但打出六、七拳才命中一拳，鍾培生則打中林作多次，令林作開始見腫。

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打第四回合，林作依然走避，偶作反擊，鍾培生則仍見有體力。而第四回合完結時，鍾培生的助手曾想上台挑釁，但遭師父向柏榮欲阻止，而林作團隊則跟鍾培生團隊起衝突。

最後四回合結束，評判宣判鍾培生勝出，林作就垂頭喪氣，左邊面瘀了及鼻子見紅。

▲ 鍾培生賽後拍照，（攝：黃建輝）

鍾培生台上致謝觀眾，林作則稱有打爆對方的鼻，但鍾培生否認，林作則希望鍾培生再出錢邀請他作賽，鍾未有理會，並叫林作以後多尊重女人。

▲ 林作有裕美安慰。（攝：黃建輝）

採訪：鄧龍傑

同場加映：鍾培生訪問