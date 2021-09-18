【對抗濕疹】49歲媽媽照顧子女壓力大突然患濕疹　求診中醫3個月皮膚變光滑

▲ 一名媽媽因家務繁重、照顧子女壓力大誘發濕疹，求診中醫3個月後皮膚回復光滑。

除了食物，壓力也是誘發濕疹因素之一。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名49歲媽媽因突然家務繁重，加上照顧子女壓力大，本無濕疹病史的她，面部、頸部和手肘等部位突然出疹，又紅又癢。接受中醫治療3個月後，其患處皮膚回復光滑。

照顧家庭壓力大誘發濕疹

李醫師接受TOPick訪問時表示，在他所接觸的濕疹病例中，由壓力誘發的佔1/3。其中一名患者為49歲媽媽，屬於平和體質，從沒濕疹問題。今年初家中傭人辭職後，令她家務繁重，照顧子女的壓力倍增，誘發濕疹。3月尾，她濕疹發作，面部、頸部首先出紅疹，皮膚紅了一大片。

患上濕疹後，她先向西醫求診。外塗類固醇，加上經常接近凌晨一時才睡覺，導致情況加劇。今年4月，繼面部出紅斑、丘疹後，她手肘、胸口、腹部也陸續出疹，而且相當痕癢。停用類固醇藥膏後，情況再度加劇。及至5月，患者轉向李醫師求診。內服中藥，並配合針灸後，病情逐步好轉。求診兩個月後，情況好轉八成；三個月後，好轉95%，皮膚回復光滑。

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李醫師表示，在他所接觸的濕疹病例中，本身無濕疹，但因為壓力突然患濕疹的佔15%至20%。不過，因為壓力大而誘發濕疹，或導致濕疹復發的病例，約佔整體濕疹病例1/3。他建議患者在發作初期求診，但要有心理準備，因有可能要治療幾個月才會好轉。

他指出，濕疹致敏原分為外在和內在因素。譬如，進食海鮮後敏感、環境變化是外因；壓力是內分泌出現變化，屬於內因。在中醫角度，濕疹是由於臟腑氣血失調，調整至平衡後，就會自然退紅、止癢。

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紓緩及治療方法

李醫師表示，除了內服中藥，配合針灸，患者還需戒口，注意生活習慣。

內服中藥

消風散、龍膽瀉肝湯：驅風止痕

白鮮皮、茯苓：止癢消腫

蒺藜、徐長卿：祛風

酸棗仁：安神入眠、補肝血

針灸

穴位：曲池、手三里、手五里

目的：祛風止癢、調節免疫力

戒口

要戒吃辣味和煎炸食物、雞蛋、牛肉、羊肉、蝦、蟹、貝殼類食物、火鍋、刺身放題、酒精等。

應少吃芒果、榴槤、荔枝等食物。

注意洗澡時間及水溫

熱水會刺激皮膚，故時間不能過長，水溫不能過熱，洗澡後宜塗抹潤膚膏。

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記者：黃泳欣