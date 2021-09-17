【保護兒童】培幼會調查：逾2成學童半年內曾受傷害　1成人曾在教育機構被體罰

▲ 國際培幼會總幹事蕭美娟博士（左）、香港幼兒教育人員協會會長周慧珍女士（中）、助理經理（研究及倡議）陳穎芝女士（右）期望業界採取更多守護兒童的措施，爲兒童建立一個更安全的成長環境。(團體提供)

嚴重虐兒個案近年在本港時有發生，國際培幼會（香港）去年3月至今年4月期間進行一個調查，超過2成受訪兒童表示，過去半年曾在兒童相關機構受過傷害或虐待，更有1成受訪者曾於教育機構遭受體罰。團體建議政府應支援並鼓勵教育機構守護兒童。

國際培幼會（香港）委託香港民意研究所於去年3月至今年4月期間進行研究，訪問513名家長、501名兒童，以及超過400名教育界管理層或前線員工。調查發現，22.8%兒童於過去半年內在學校、補習社或興趣班受到至少1項傷害，包括與老師身體親密接觸、被老師體罰、被老師冷落或被同學欺凌；11.2%兒童曾於學校、補習社或興趣班遭受體罰。

在受到傷害的兒童當中，近一半不會向任何人講述受害經歷，反映兒童的求助意識薄弱。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，結果顯示兒童在校內亦可能受到傷害，因此教育界應制訂守護兒童政策預防相關風險，近期政府探討制訂「沒保護罪」和「強制舉報」，除了制訂法律外，更迫切的是創造理想環境支援兒童工作者採取合理步驟守護兒童。

國際培幼會總幹事蕭美娟博士稱，很多前線教師都非常注重兒童的安全與福祉，並意識到自己守護兒童的責任重大，但反映機構沒有給予相關的培訓和支援，讓他們難以了解機構在守護兒童方面的實際期望，「老師不但因此而動輒得咎，更難以介入學校內傷害兒童的事件，保護兒童免受傷害。」

國際培幼會（香港）建議，社會福利署及教育局應協調更新學校指引，以協助學校訂立清晰的校本通報機制，處理校內發生的懷疑虐待兒童事件，教育局可將守護兒童的標準納入《幼稚園教育計劃》中的《表現指標(幼稚園)》和《幼稚園行政手冊》，以及《學校行政手冊》中，則能為業界訂立校本守護兒童政策提供誘因，並讓前線教職員在日常工作中有清晰的指引可依從，更有效地保障兒童的安全和福祉。

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責任編輯：蘇文軒