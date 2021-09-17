  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 21:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢測中心】摩士公園體育館檢測中心服務至9月30日　東頭社區中心10月1日啟用

社會 19:30 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

摩士公園體育館檢測中心服務至9月30日，東頭社區中心10月1日啟用。（資料圖片）

食物及衞生局今日（17日）公布，位於黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心將服務至9月30日，並於10月1日遷往樂善道26號東頭社區中心，繼續為市民提供便捷的檢測服務。市民由明日（9月18日）下午2時開始可預約10月1日起於黃大仙東頭社區中心的檢測服務，中心開放時間維持每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

食物及衞生局指，現時全港共有18間社區檢測中心，為市民提供自費檢測服務作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明），以及為須接受強制檢測的市民，或需要接受檢測的特定群組，提供免費檢測服務。

市民可瀏覽社區檢測中心網頁查閱有關資料。市民如有任何病徵，應盡快向醫生求診，不應前往社區檢測中心或流動採樣站。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【抗疫措施】房協續向商戶提供租金寬減最多75%　直至明年3月31日
今日 16:24
【抗疫措施】房協續向商戶提供租金寬減最多75%　直至明年3月31日
【外地確診】本港錄2宗外地確診個案　半山列堤頓道7號青衣灝景灣等多處須強檢
今日 15:56
【外地確診】本港錄2宗外地確診個案　半山列堤頓道7號青衣灝景灣等多處須強檢
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案包括53歲阿聯酋返港男子　半山譽皇居及尖沙咀ICC須強檢
今日 15:44
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案包括53歲阿聯酋返港男子　半山譽皇居及尖沙咀ICC須強檢
【新冠疫苗】今8,700人打首針　比昨日上升少許
22:56 2021/09/16
【新冠疫苗】今8,700人打首針　比昨日上升少許

你可能感興趣

【抗疫措施】房協續向商戶提供租金寬減最多75%　直至明年3月31日
今日 16:24
【抗疫措施】房協續向商戶提供租金寬減最多75%　直至明年3月31日
【外地確診】本港錄2宗外地確診個案　半山列堤頓道7號青衣灝景灣等多處須強檢
今日 15:56
【外地確診】本港錄2宗外地確診個案　半山列堤頓道7號青衣灝景灣等多處須強檢
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案包括53歲阿聯酋返港男子　半山譽皇居及尖沙咀ICC須強檢
今日 15:44
【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案包括53歲阿聯酋返港男子　半山譽皇居及尖沙咀ICC須強檢
疫情 黃大仙 服務 食物及衞生局 香港

最高瀏覽

【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
17:49 2021/09/16
【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
今日 12:34
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死
13:30 2021/09/16
【狠父殺子】夫婦爆爭執情緒失控　捅傷妻子從29樓掟幼子落街慘死