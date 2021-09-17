【檢測中心】摩士公園體育館檢測中心服務至9月30日　東頭社區中心10月1日啟用

▲ 摩士公園體育館檢測中心服務至9月30日，東頭社區中心10月1日啟用。（資料圖片）

食物及衞生局今日（17日）公布，位於黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心將服務至9月30日，並於10月1日遷往樂善道26號東頭社區中心，繼續為市民提供便捷的檢測服務。市民由明日（9月18日）下午2時開始可預約10月1日起於黃大仙東頭社區中心的檢測服務，中心開放時間維持每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

食物及衞生局指，現時全港共有18間社區檢測中心，為市民提供自費檢測服務作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明），以及為須接受強制檢測的市民，或需要接受檢測的特定群組，提供免費檢測服務。

市民可瀏覽社區檢測中心網頁查閱有關資料。市民如有任何病徵，應盡快向醫生求診，不應前往社區檢測中心或流動採樣站。

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責任編輯：李榮忠