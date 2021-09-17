【立法會選舉】年底立法會選舉提推遲至8時半開始投票　當局籲不在港選民預留時間進行檢疫

▲ 今屆立法會選舉將採用電子派票系統，政府計劃將投票時間推遲至上午8時半開始。（經濟日報資料圖片）

立法會換屆選舉將於12月19日舉行，政府計劃將今屆投票時間，推遲至上午8時半開始，以配合採用電子選民登記冊系統，及其他改善措施。當局又提醒不在港但有意投票的選民，應盡早規劃行程，並預留足夠時間完成抵港檢疫安排。

政府提交立法會的文件指出，今屆提名期將訂於10月30日至11月12日，當局10月初會刊憲公布。文件又透露，選舉事務處計劃設立逾620個一般投票站，並將於灣仔會展設立一個選委會界別投票站，以供該界別的選民投票。

政府表示，已借得足夠場地作票站，而教育局亦已將投票日翌日，即12月20日訂為學校假期，以配合學校管理機構借出場地。

當局又計劃，將今屆投票時間改為上午8時半至晚上10時半。翻查資料原定去年舉行的立法會換屆選舉，投票時間訂於早上7時半至晚上10時半。

當局解釋，因應今次選舉將採用電子選民登記冊系統，以及落實其他改善措施，故認為有需要讓投票站工作人員，有更多時間對包括數據網絡連接等設置進行最後檢查。

點票安排方面，地方選區將繼續沿用投票兼點票安排，投票站在投票結束後，會立即轉換成點票站。功能組別的點票方式，亦大致沿用以往安排，集中在中央點票站以人手進行點票。至於新增的選委會界別，同樣採用中央點票安排，但會在光學標記閱讀系統的輔助下，進行自動點票工作。

政府又指，雖然近期本港疫情緩和，但仍會繼續採取一系列防疫措施，包括會在竹篙灣檢疫中心內設立投票站，讓接受強制檢疫的人士投票。

當局又提醒不在港但有意投票的選民，應盡早規劃行程，並預留足夠時間完成抵港檢疫安排。對於在投票當日正接受隔離檢疫的人士可否投票？當局引述衞生防護中心認為，容許有關人士離開酒店前往投票並不合適，容許家居檢疫的選民走入社區亦存在風險，因此當局不建議為該類選民提供特別投票安排。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明