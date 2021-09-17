【工業意外】勞工處：高度關注事件　已向相關承建商發出暫時停工通知書

▲ 勞工處已向相關承建商發出暫時停工通知書。（資料圖片）

今日（17日）屯門青山灣段333號恒福花園一名姓張（44歲）男裝修工人從高處墮下，懷疑是進行外牆工程期間意外失足墮下，倒臥於平台，當場不治。詳情即看【下一頁】

勞工處高度關注今日（九月十七日）下午在屯門發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在一幢住宅大廈外牆搭建懸空式棚架時從高處墮下死亡。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該處使用、搭建、更改及拆卸懸空式棚架，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人續指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

勞工處提醒，為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠