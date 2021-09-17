【港區國安法】李家超︰「港獨」 肆無忌憚中小學生被捕令人痛心　學校必須培育青少年成為愛國者

▲ 政務司司長李家超。（政府新聞處）

政務司司長李家超今日出席一個宴會致辭時表示，青少年是香港和國家的未來，學校必須培育他們有正面的價值觀，成為對社會有承擔，具備國家觀念、香港情懷和國際視野的愛國者 。

李家超今日出席香港教育界慶祝中國成立72周年聯歡宴會時致辭。他說，2019年的「黑暴」、「港獨」 肆無忌憚，外部勢力推波助瀾，社會安全嚴重受破壞，更有很多年輕人參與違法暴力的行為，約四成被捕的人是學生，包括中小學生，令人痛心。他們參與破壞商店、地鐵 、縱火 、打人、暴動等罪行，其中更有人公然侮辱國旗，反映了不守法意識，亦反映了國家觀念非常薄弱。

李家超指，隨着《港區國安法》的實施，香港由亂走向治，校園也回復平靜，專業應歸專業。他說，教育不應變成政治工具，認為這不單是不專業，更是不道德。政府透過更新課程指引、發展學與教資源 、提供多元化的教師培訓，以及組織學生活動及內地交流等，支援學校推動國民教育 。

李家超表示，培育青少年的國家觀念、民族情懷，是政府、教育界、家長和社會各界的共同責任，做好國安教育，需要群策群力。

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責任編輯：陳葆琳