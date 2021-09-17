【強制檢測】20個地點須強檢　半山譽皇居尖沙咀ICC上榜

▲ 20個地點須強檢，半山譽皇居尖沙咀ICC上榜。（陳靜儀攝）

政府今日（17日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪的3個處所、非本地確診個案曾到訪的5個處所以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的12間學校。

涉及 L452R 變異病毒株的輸入個案曾到訪的地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月19日或之前接受檢測，受檢人士若在9月15日至9月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港半山區地利根德里12號譽皇居（8月25日至9月17日期間曾身處該處所超過兩小時的人士）

香港九龍油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場15樓1506A室 Schindler Management AsiaPacific（8月25日至8月31日期間曾身處該處所超過兩小時的人士）

香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2103-05號鋪 Obihiro Hageten（8月27日上午11時至下午4時期間曾身處該處所）

非本地確診個案曾到訪的地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月19日或之前接受檢測，受檢人士若在9月15日至9月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港半山區列提頓道7號（8月8日至9月17日期間曾身處該處所超過兩小時的人士）

香港中環荷李活道32號建業榮基中心18樓 BTIG Hong Kong Limited（8月8日至8月19日期間曾身處該處所超過兩小時的人士）

香港大潭大潭道28號 The American Club（8月14日上午8時至下午1時期間曾身處該處所）

香港灣仔月街1-3號地下B鋪 Brass Spoon（8月14日下午2時至下午7時期間曾身處該處所）

香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓5T150號舖 Wolfgang Puck Kitchen（8月19日下午3時至下午8時期間曾身處該處所）

幼兒園

任何在9月4日至9月17日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月19日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月21日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界屯門景峰徑2號景峰花園第1及2座地下美樂中英文幼稚園/幼兒園（景峰花園分校）

香港新界屯門山景邨第一期社區會堂側仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心

香港半山區般咸道光景臺3-6號G及LG層聖嘉勒小學（幼稚園部）

香港香港仔田灣邨田健樓地下1-10室東華三院田灣（1996至1997總理）幼稚園

香港新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓基督教宣道會茵怡幼稚園

香港新界屯門友愛邨愛暉樓地下仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心

香港九龍馬頭涌福祥街3號香港培道小學（幼稚園）

香港新界西貢將軍澳常寧路第37區天主教聖安德肋幼稚園

香港新界元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）

香港新界荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

香港九龍又一村石竹路2A號九龍禮賢學校（幼稚園部）

小學及中學

任何在9月4日至9月17日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月19日或之前接受檢測，受檢人士若在9月15日至17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界北區打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校就讀一年級

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責任編輯：李榮忠