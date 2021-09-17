【新冠疫苗】打針人數連升3天今錄3.7萬　逾千12至19歲少年打次針復必泰

▲ 打針人數連升3天今錄3.7萬，1,225名12至19歲青少年打次針復必泰（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，打針人數連續3日上升，今日（17日）再多3.7萬人打針，累計438萬人已打首針，佔合資格人口65.1%，其中159萬人打科興、279萬人打復必泰。另累計392萬人已打次劑，其中143萬人打科興、249萬人打復必泰，佔合資格人口58.3%。

12至19歲青少年似乎未有受心肌炎或心包炎副作用所影響，今有逾3,000名青少年前往打針，其中1,851人打首針，當中1,817人選擇打復必泰；另1,284人打次針，包括1,225人亦是打復必泰。

另約5,200人預約接種疫苗。另外，昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人留院觀察。

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記者：鄧凱文