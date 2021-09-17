【移民潮】多間直資名校小一報名人數減　男拔及聖保羅男女跌逾5%

▲ 傳統名校聖保羅男女中學附屬小學，今年入學申請較去年減約8%，平均每30人競爭1學額。圖為該校近年為家長舉行小一入學簡介會。（資料圖片）

直資學校2022/23學年小一入學申請近日陸續截止，多間熱門直資小學收表量均少過去年，傳統名校聖保羅男女中學附屬小學及拔萃男書院附屬小學分別按年下跌8%及5%，沙田區名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學更銳減逾1成，但學額競爭仍競烈、平均36人爭1位。有學校形容跌幅屬「正常變動」，惟有幼稚園業界人士指，新學年幼稚園學生退學移民的情況更多，料致名校報名人數亦減少。

沙田名校減逾1成 仍36人爭1位

本報向多間直資小學查詢明年小一收生情況，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學回覆表示，今年收到約6,100份小一入學申請表，較去年6,855份約減少755份、跌幅為11%，明年小一學額數目為165，平均約36人爭一學額。

剛於上周五（10日）截止申請的聖保羅男女中學附屬小學，則接獲約4,500份入學申請，而去年則錄約4,900份，即減少約8%，該校每年設約150個小一學額，每個學額競爭人數由去年約33人爭1學額，減至約30人。被問到是否與移民潮有關，校方回應稱「沒法作具體評論」，僅稱每年報讀該校人數相信與適齡學童人口變化、家庭及個人選擇等因素相關。

另一傳統名校拔萃男書院附屬小學接獲3,212份申請表，比去年3,378份減少5%，同樣設150個學額，平均約21人爭1學額，校方回應時指，因每年出生率與入學人數皆有出入，故兩年收表的變化是正常的變動。不過，有個別名校報名人數「逆市」上升，聖保羅書院小學已接獲約2,400人申請入讀明年小二，跟上年度約2,250人申請，多出7%，料平均21人爭1學額。

疫情下部分學校保留實體面試，聖保羅男女中學附小及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，均表示第2輪面試會進行面見。

中產離港 幼園新學年更明顯

幼兒教育人員協會主席甄可安表示，傳統名校向來競爭激烈、鮮有出現報名人數大幅減少的情況，而報讀此類學校的家長本身有一定社經背景，資源比較充足，在移民潮下不乏此類中產家庭離港。他指出，包括正準備升讀小一的高班（K3）學生在內，整體幼稚園學生減少的情況在新學年更明顯，不少人中途退學、舉家移民到英國、台灣及澳洲等地。

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記者：馮琪雅