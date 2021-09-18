【小一派位】移民潮或再影響未來3年收生　校長：熱門官津值博率更高

▲ 移民潮下，有小學校長形容熱門學校的值博率更高，籲家長選校可更進取。（資料圖片）

2022年入讀官立及津貼學校的小一自行分配學位階段，下周一（20日）開始收表。有小學校長預料，移民潮下明年升小學童人口會少過本學年，熱門官津的「值博率」較大，收生分數門檻亦或會下降，籲家長可在此階段更進取。

小一自行分配學位階段於9月20日至27日接受報名。位於九龍城41校網的傳統名校喇沙小學，設有90個自行分配學額，該校將於下周一早上9時起接受報名。瑪利諾修院學校（小學部）則設有75個自行分配學額，亦將於同日早上11時起接受交表。

小一派位安排詳情，詳情即看：【下一頁】

收表料減 取錄分數勢降

多間熱門直資小學收表量均少過去年，傳統名校聖保羅男女中學附屬小學及拔萃男書院附屬小學分別按年下跌8%及5%。地區名校油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀預料，熱門官津校今年收表量亦會減少，但相信「無直資、私校流失咁多」，惟地理位置不佳的津校，或會受較大影響，她亦預料移民潮對收生的影響會再持續2、3年。

她直言，明年即將升中、升小的學生，升讀受歡迎學校會有較大機會：「對家長嚟講，值博率係高啲！」以其學校為例，自行收生計分制下，去年申請人仍要25分才穩入，20分已經要抽籤，但今年不排除會取錄分數較低的學生，估計「可能15分都入到」，待開始收表後就見真章。

她建議家長，在小學自行收生、統一派位階段的甲部、乙部，均選填最心儀小學，以爭取叩門階段的「誠意分」。

《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅