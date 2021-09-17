【我是現場】接棒陳卓賢馮允謙　《全民造星II》MC張天賦+洪嘉豪首合作

▲ 《我是現場》第三擊。

2021年全新本地音樂會系列《我是現場》繼許廷鏗xper se及馮允謙x陳卓賢 @Mirror後，《我是現場》音樂會003將由首次舉行演唱會的洪嘉豪（Kaho）及MC張天賦接棒，舉行一夜限定紅館式四面台音樂會。

洪嘉豪與MC張天賦同樣是備受注目的樂壇頭號種籽。Kaho為全能唱作人，曲詞編監樣樣皆能，2018年推出首張EP《Curiosity》，5首歌有3首歌打入各大歌曲流行榜，當年更橫掃多個新人獎，包括叱咤樂壇生力軍金獎，實力不容置疑。

▲ 洪嘉豪。

MC自參加《全民造星2》已得到極高的關注度，最後勇奪亞軍，未正式出道已成為萬人迷。今年正式加入樂壇，推出首支單曲《Good Time》，在YouTube瀏覽次數高達150萬人次，另一首新歌《反對無效》更高達340萬人次，絕對為他的音樂路途打下強心針。

Kaho與MC今次將首度合作舉行《我是現場》音樂會003，屆時麥花臣場館將搖身一變成為四面台的「小紅館」，讓二人與粉絲以最親近的方式交流。

▲ MC張天賦。

FWD 富衛保險呈獻 “我是現場” 音樂會003洪嘉豪 & MC張天賦》

日期：2021年10月23日（星期六）

時間：晚上8時正

地點：麥花臣場館

票價：$580 / $380

購票網址：https://www.bookyay.com/

門票於9月21日（星期二）上午10時起於BOOKYAY公開發售

同場加映：梁朝偉