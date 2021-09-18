【外傭檢疫】羅致光：至少一周檢視竹篙灣預約安排　正與兩酒店商討成外傭檢疫酒店

▲ 羅致光稱至少一周檢視竹篙灣預約安排，認為每日入住50人為最適合平衡（資料圖片）

為紓緩外傭荒，港府開放大嶼山竹篙灣檢疫中心供來港外傭接受檢疫，不過「擠牙膏式」開放預約惹起民憤，詳情請看：下一頁。勞福局局長羅致光今（18日）早見記者承認，昨日起逐日開放房間預約，「的而且確是令家庭或中介公司面對好大壓力」，故需要至少一周時間重新檢視安排，落實決定後會再公布，他又指，現時至少與兩間酒店商討成為外傭檢疫酒店，首要考慮是否符合檢疫要求。

羅致光今早在商台節目表示，未知有多少名外傭正等待來港，但料數以千計，認同每日僅開放50間房供預約，成功率相當低，形容中介或家庭每日如是「搶房」：「失落感、壓力亦相當大」，故會再檢視做法。他又形容當局僅用一個月時間來使竹篙灣檢疫中心變成如檢疫酒店般本來已是十分大挑戰，望市民諒解。

下周一（20日）起，竹篙灣檢疫中心每日會有50名額予來港外傭接受檢疫，羅致光認為是最適合平衡，因如再多名額可能很容易觸發航班熔斷機制，反令外傭更難來港。他又指今天菲律賓疫情仍是高峰期，未知會否惡化，當局會繼續留意疫情發展。

至於職工盟昨宣布解散方面，羅致光表示最緊張是再培訓課程不受影響，如有需要，會找其他再培訓機構協助。

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記者：鄧凱文