【血庫告急】港血庫存量正處於低水平　紅十字會籲市民中秋國慶假期踴躍捐血

▲ 重型地中海貧血症（重型地貧）患者馮斯燕一歲時確診（醫管局提供）

香港紅十字會輸血服務中心今日（18日）表示本港血庫存量正處於低水平，血液供應漸趨緊張，必須盡快補充以免影響醫院臨床輸血治療，呼籲市民，在中秋佳節及國慶假期前踴躍捐血救人，亦可登記加入骨髓捐贈者資料庫，為病友送上團圓的祝福。

臨近中秋節，重型地中海貧血症（重型地貧）患者馮斯燕一歲時確診，因為身體未能製造血紅蛋白，需要定期接受輸血。她形容這個善舉對病人非常重要：

現時我每隔五周就需要輸兩至三包紅血球，體內一直流著其他熱心人的血。我想親自多謝捐血者，因為你們的付出，延續了我的生命，令我一次又一次可以在中秋節與家人親友團聚。

醫管局表示，大部分捐血站在公眾假期照常開放。為答謝熱心市民支持，中心為捐血者準備了時令水果，凡於9月18日至22日，於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈南水梨或沙田柚一個，共慶中秋。





年齡凡介乎16至66歲（符合特定條件人士可捐血至76歲），體重達41千克或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-app預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。

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記者：鄧凱文