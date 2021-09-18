【MIRROR成員】姜濤復工拍彭秀慧新戲　活潑姜B偷拍工作人員

▲ MIRROR成員姜濤偷拍工作人員，十分鬼馬！

MIRROR成員姜濤日前在尖沙嘴出席活動時身體不適當場跌倒，即成全城焦點。姜濤休息兩天後已無恙，日前已在IG報平安，現時復工繼續投入拍攝由彭秀慧執導的電影。

回復狀態的姜濤重新投入工作，不改貪玩本色的他趁着埋位前偷拍身邊的工作人員，更擺出鬼馬表情。

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姜濤偷拍工作人員

由彭秀慧執導的英皇電影現正開拍，有份參演的姜濤現正忙於新戲拍攝工作。之前曾偷拍同片合作的毛姐毛舜筠休息時的睡覺片。

昨晚，他更新社交平台發布一條影片，片中的他在偷拍正在休息的工作人員，更反眼擺出鬼馬表情，可見休息過後的姜濤狀態不錯。

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▲ （東星圖片）

姜濤早前在尖沙咀出席商場活動時，因胃痛不適而腳軟暈倒，引起全城關注。

事後，姜濤於社交平台報平安，並寫道：