【MIRROR成員】姜濤復工拍彭秀慧新戲 活潑姜B偷拍工作人員
娛樂 11:52 2021/09/18
MIRROR成員姜濤日前在尖沙嘴出席活動時身體不適當場跌倒，即成全城焦點。姜濤休息兩天後已無恙，日前已在IG報平安，現時復工繼續投入拍攝由彭秀慧執導的電影。
回復狀態的姜濤重新投入工作，不改貪玩本色的他趁着埋位前偷拍身邊的工作人員，更擺出鬼馬表情。
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姜濤偷拍工作人員
由彭秀慧執導的英皇電影現正開拍，有份參演的姜濤現正忙於新戲拍攝工作。之前曾偷拍同片合作的毛姐毛舜筠休息時的睡覺片。
昨晚，他更新社交平台發布一條影片，片中的他在偷拍正在休息的工作人員，更反眼擺出鬼馬表情，可見休息過後的姜濤狀態不錯。
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【姜濤跌倒】活動暈倒後首度現身發文 姜濤報平安：抱歉讓大家擔心
姜濤早前在尖沙咀出席商場活動時，因胃痛不適而腳軟暈倒，引起全城關注。
事後，姜濤於社交平台報平安，並寫道：
真的很抱歉 讓大家擔心了 身為藝人 沒有照顧好自己的身體是自己的責任 所以好好聽了花姐的話 今天好好吃飯睡覺了❤️ 休息一天後身體狀況好很多了 你們的關心祝福我都收到了 真的很感謝每一個關心我的人 你們都是我生命中的貴人 再次抱歉讓大家擔心了 讓🍬（姜糖）擔心了