【選委會選舉】蕭澤頤：明派5,000至6,000警力　在票站一帶作高姿態巡邏

▲ 警方明部署5,000至6,000警力，在票站一帶作高姿態巡邏（資料圖片）

明（19日）為選委會選舉日，警務處處長蕭澤頤表示，已有充分監察及部署，至少5,000至6,000警力參與行動，在票站一帶作高姿態巡邏，便衣警員會到現場視察有沒有可疑事件，讓選舉公平公正安全下進行，暫沒有收到消息明有人計劃干預選舉，強調如有市民知道任何人企圖干預，可向警方聯絡。

關於面臨解散的支聯會應警方要求，於昨晚移除支聯會網站、Facebook及其他指定電子平台訊息，蕭澤頤表示，由警方給予支聯會的信件不應公開，行為有可能違法，又指任何團體網上資料危害國家安全，警方都有權力令其下架。被問到支聯會對64看法是否不符合現時法例，蕭澤頤只重申事件已進入司法程序，不便評論。

至於市民明年能否悼念64，蕭澤頤稱警方絕對尊重集會自由，惟每次均要作獨立風險評估，包括公眾安全，有否違反國安法等，擔心有人借助這些機會製造暴亂，又指疫情下，各人健康都是重要因素來作評估。

蕭澤頤又質疑，有13歲小朋友自稱記者，而記協倡議人人可做記者，反問「13歲能否做專業記者呢？記協是否一個專業協會呢？大家心中有數。」他又提到，有與記協不同立場的記者被人毆打，惟記協選擇性失聰，指市民對記協評價心中有數。

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記者：鄧凱文