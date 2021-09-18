【玩出禍】9歲男童仿抖音挑戰吞磁珠險死　需切除30厘米大腸保命

▲ 英國一名9歲男童因仿效抖音挑戰內容，吞下磁珠險送命。

近年社交媒體上充斥著各式各樣的挑戰活動，但有些行為可能會造成生命危險。英國一名9歲男童因仿效抖音挑戰內容吞下磁珠，導致腹部劇痛，送院後需切除盲腸、小腸及30厘米大腸保命。男童媽媽呼籲，小朋友不要盲目跟隨這些挑戰活動。

據英國《每日郵報》報道，蘇格蘭史特靈（Stirling）一名9歲男童Jack McGeoch，近日因為腹部劇痛和不斷嘔吐，家人將他送院求醫。經超聲波檢查後，發現有東西塞著他的腸道。在醫生查問下，始知Jack在抖音平台上看到一項挑戰活動，感到很有趣，於是仿效影片內容，吞下少量磁珠。

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吞下磁珠險送命

Jack隨後被送往格拉斯哥（Glassgow）一所兒童醫院進行緊急手術。醫生告知Jack的媽媽，由於珠子有磁力，在男童的腸壁上黏成一團，對器官造成嚴重破壞，恐會喪命。經歷4小時手術後，醫生成功將Jack體內的磁珠取出，不過卻要切除他的盲腸、小腸以及長達30厘米大腸，以保著性命。Jack的媽媽慨嘆，

本身一個健康、外向、開心的9歲小朋友，被一團愚蠢的磁珠弄成這樣

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公開事件警惕其他家長和兒童

手術5日後，Jack仍只可進食流質食物，亦不能自行走路。為免同類事件發生在其他小朋友身上，Jack的媽媽在社交平台分享事件，並接受傳媒訪問，希望能警惕家長，

社交媒體上有很多挑戰影片，鼓勵小朋友參與，但它們沒有提及的是，這些細小的磁珠可能會造成生命危險。

據報，目前尚未確定該項挑戰活動的詳細內容，但從抖音上的影片顯示，有不少年青人將磁珠放入口中，以模仿釘唇或釘舌頭的效果。

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責任編輯：王明芳