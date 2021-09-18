【罕見病童】10歲曼迷吉吉月底進行高風險脊柱手術　家人冀聯絡C朗為其打氣

▲ 10歲曼迷吉吉月底進行高風險脊柱手術，家人冀聯絡C朗為其打氣

「唔好意思！對唔住！」經常使用輪椅進出的10歲吉吉為罕見病脊髓性肌肉萎縮患者，年紀輕輕已十分體貼，會常常跟路人道歉，因擔心其輪椅會阻擋別人去路。吉吉同時是葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（C朗）的球迷，他本月27日將進行風險甚高的脊柱手術，恐手術後或需24小時使用呼吸機，一家人冀此前能聯絡到C朗，為吉吉打氣。

其媽媽Wenus表示，吉吉半歲起已發現患有脊髓性肌肉萎縮，2至3歲開始出現脊柱側彎，去年起因新冠疫情突襲，故有一年時間未能覆診，今年年初再覆診時，驚覺側彎程度已逾80度，因壓着肺部，而令肺功能只剩10%，「明顯講嘢細聲、抖氣唔夠力」，故急需安排9月27日進行需全身麻醉的脊柱手術，並將於下周內入院，Wenus坦言，收到噩耗當刻均與吉吉一同在醫生面前「爆喊」：

雖然一直有預期病情會持續惡化，但估唔到去到呢刻都係接受唔到。

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Wenus解釋，該脊柱手術是要在背部開刀，於脊柱置釘矯形，而由於吉吉肺功能一直較差，其家人最擔心手術後「甩唔到喉」，即吉吉或需由現時僅晚上使用呼吸機，改為於喉嚨開洞以24小時長期使用。Wenus無奈指，吉吉平日愛好唱歌及進食。

現年10歲的吉吉從未試過自行轉身或行走，媽媽Wenus形容：「他是超級無敵乖的小朋友。」因吉吉雖然「每抖一口氣都比一般人辛苦」，但一直喜歡上學及努力學習；他即使年紀輕輕亦十分體貼，例如平日坐輪椅進出，吉吉會常常與路人稱「不好意思及對不起」，因擔心會阻擋別人去路。

照顧長期病患非易事，Wenus坦言家人多年來盡心盡力照顧吉吉，因脊髓性肌肉萎縮患者患傷風感冒便易變肺炎、遇痰亦易窒息，現時只能為吉吉打氣，給予他正能量：

希望佢可以捱得過呢關。

Wenus亦提到，吉吉為曼聯球迷並十分喜愛C朗，因欣賞他對人很好，希望可以聯絡到C朗為吉吉打氣，直言：「雖然知道很難甚至是奢望，但不想錯過任何希望，希望令吉吉知道人生是充滿希望和奇蹟的。」她又透露吉吉有一個「時間囊」，用以放進其最珍而重之的物件，希望18歲時可再打開，而裡面物品包括一本由朋友於外國購入關於C朗的書籍。吉吉本月初更曾收到曼聯領隊蘇斯克查來信鼓勵：

▲ 吉吉本月初曾收到曼聯領隊蘇斯克查來信鼓勵（受訪者提供）

▲ 吉吉本月初曾收到曼聯領隊蘇斯克查來信，故拍片致謝（吉吉fb「Marcus Ng」影片截圖）

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記者：鄧凱文