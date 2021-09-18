【新冠肺炎】今增5宗輸入個案均染變種病毒　全打齊兩劑疫苗及無病徵

▲ 本港新冠肺炎疫情緩和（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，今增5宗輸入個案，不設疫情記者會。患者來自美國、菲律賓、卡塔爾、印度，全打齊兩劑疫苗及驗出帶有L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診。

個案詳情如下：

第12159宗：29歲女，無病徵，9月11日乘坐CX851從美國抵港，於中環蘭桂坊酒店@九如坊進行檢疫，6月24日及8月17日在美國接種兩劑復必泰

第12160宗：43歲女外傭，無病徵，9月16日乘坐PR300從菲律賓抵港，於機場驗出確診，在4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰

第12161宗：34歲女，無病徵，9月16日乘坐QR818從卡塔爾抵港，於機場驗出確診，在7月17日及8月14日在印度接種兩劑Covishield

第12162宗：18歲男，無病徵，9月13日乘坐QR818從卡塔爾抵港，於北角華美達盛景酒店進行檢疫，6月16日及7月31日在哈薩克斯坦接種兩劑Sputnik V

第12163宗：18歲女，無病徵，9月14日乘坐AI1314從印度抵港，於九龍城富豪東方酒店進行檢疫，6月12日及7月17日在印度接種兩劑Covishield

本港昨新增3宗輸入個案，均已接種兩劑復必泰或阿斯利康疫苗，及全帶有L452R變種病毒株，其中印度返港的53歲漢，他潛伏期曾居於半山區豪宅譽皇居，並曾在尖沙咀環球貿易廣場1506A室工作，兩處地方均已納入強制檢測名單，詳情請看：下一頁。

【靚太廚房】中秋節特輯：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅，公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文