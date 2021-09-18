【開心速遞】孝順女龍力蓮被逼嫁游老　林淑敏親自分析大小姐心態

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏認為健康是最重要的。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情近期的高潮落在大小姐龍力蓮（林淑敏飾）身上，她為集團利益，無奈要瞞着男友送水輝（許家傑飾）與富豪游老（張彼得飾）結婚。

「大小姐」林淑敏接受TOPick透問，分享當中感受。

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大小姐太孝順

很多《愛‧回家之開心速遞》的粉絲對大小姐要被逼嫁游老十分肉緊，替大小姐及送水輝不值。林淑敏指，大小姐答應嫁給游老，出於對大龍生的孝順：「因為她很聽爸爸話，很喜歡爸爸，不止是為錢，而是（父女間的）感情。她很孝順、很愛錫爸爸，這是角色上的設定。」

她分析大小姐的行為稱：「這是動力來的，因為這一切都是源自於爸爸。是為了維持爸爸的生意，中心點是因為爸爸，生意是爸爸的，對大小姐來說爸爸就是一切。」

因為大小姐向來很重視大龍生的感受：「即使爸爸堀了一個坑，她也會跳下去。唯一就是送水輝，她希望令爸爸喜歡他。編劇很好，將角色寫得很鮮明。」

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大小姐陷兩離

現時大小姐最擔心是如何面對送水輝：「相信她也不敢面對，一直在逃避。不是不愛這個人或不想見他，而是不想事情發生且不想送水輝知道，其實對大小姐來說也是兩難的局面。」

在劇中，大小姐最著緊是大龍生，凡事以爸爸為先，林淑敏就認為：「現實生活一定要平衡，大小姐肯定是不平衡的，所有事情都是源於愛爸爸而出發，她很愛家庭，很想扶持弟弟，很包庇、包容舅父。」

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最緊要健康

現實中的林淑敏，生活以健康為首：「如果失去了健康，即使所有事情都如日方中，縱有美滿的家庭，但不愛錫自己的話，失去了健康，一下子甚麼也失去。事業不能繼續下去，需要專心養好身體。」

她續指：「失去健康也會令家人擔心，亦需要花費大量金錢，洗臀也需要花費數萬元，而且需要經常洗。」

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勇敢戰勝逆境

林淑敏曾於2010年確診患上第二期乳癌，抗癌期間除了需要做腫瘤切除手術外，亦要做電療、化療及打標靶藥，最終憑其堅強信念捱過逆境。

走過令人身心俱疲的抗癌路，如今對林淑敏來說健康是最重要的：「強壯了自己，再在其他地方上取得平衡。照顧好自己方可照顧同行者。我對此感受很深。」

記者：梁樂欣