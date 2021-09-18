【林鍾一戰】擂台賽前實力分析　林作重鍾培生7.5kg有優勢？

▲ 「林鍾一戰」今晚（9月18日）在九展舉行。

講了約半年的林作、鍾培生「林鍾一戰」《培生擂台：無敵盃We are Champs》終於在今晚（9月18日）舉行，鍾培生與林作在昨天（9月17日）已順利過磅。

在昨日所見，鍾培生經過半年時間的操練減至64.8kg，反之因為林作屬拳撃新手，所以當日簽「生死狀」時，他獲不限磅的優待，因此過磅當日其體重為72.3kg，而且更略見肚腩。

從身材來看，林作肌肉不夠緊緻似較輸蝕，但實際情況可能未如表面所見，甚至應是林作團隊策略之一。

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拳撃按體重磅分級別

眾所周知，各類搏擊運動都依參賽者體重分級別對戰，因為在搏擊時體重是其中重要一環。

在理論上，一拳的力量取決於肌肉的爆發力、全身肌肉的協調性，以及拳手自身的重量。由此拳擊比賽要按磅數分級別，以令賽事公平及安全進行。所以也因此，拳撃手往往在順利過磅後拼命吃東西以即時增磅，以取得重量上的優勢。

以國際業餘拳擊聯盟為例，體重64kg至69kg拳手屬業餘拳擊的沉量級（Welter），即現時64.8kg的鍾培生屬此級別。體重69kg至75kg屬業餘拳擊的中量級（Middle），即林作現時重量屬此級別。

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鍾培生「讓磅」出賽

故此二人現時體重相差7.5kg之多，鍾培生是「讓磅」與林作對戰，被「責磅」的拳手十分蝕底。林作團隊應把握住林作不限磅的著數，所以盡量在磅數上取優勢。

而且林作身高171cm，鍾培生身高167cm，所以在體重及身高方面，林作佔有優勢。但正如前述，一拳重量還包括肌肉的爆發力、全身肌肉的協調性，即是肌肉、速度及技術同樣重要，所以磅數只是其中優勢卻非絕對優勢。

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測試鍾培生林作拳重

TVB在昨晚（9月17日）播出的特備節目邀林作、鍾培生測試掌重。

著名世界級拳王泰臣，一拳重量達270kg至360kg。而TVB節目的測試內，鍾培生一個右勾拳重量為104kg、林作右勾拳重量只78kg。不過從節目所見，鍾培生在測試時全力以赴，而一向蠱惑的林作明顯「hea打」故此隱藏實力。

不過事實擂台賽上，除拳撃的力量外，實際對戰勝敗還涉及防守能力、抗打力、距離感掌握、步法、心態、戰略等。

而在比戰經驗上，鍾培生之前曾有4次業餘擂台賽經驗，至於林作在半年前才開始學拳，不過他在所屬拳館安排下，已參加過3次的館內賽以取實戰經驗。

一向自信的鍾培生豪言可以K.O.林作，而林作則表示一個回合可以分勝負，最終賽果在今晚「林鍾一戰」便知分曉。

同場加映：鍾培生專訪