【生仔要考牌】沙灘拍片餵一歲囡飲啤酒　網民炮轟：唔應該拎呢啲嘢嚟玩

▲ 有家長疑餵一歲幼童喝啤酒，行為遭網民炮轟。

小朋友如過早攝取酒精，會對健康造成影響。最近有網民上載一段短片，片段中顯示有家長在沙灘餵一名幼童飲罐裝啤酒。雖然網民指不清楚罐內有否酒精，但認為涉事家長做法過火。有兒科醫生表示，即使很少分量的酒精，亦足以令兒童出現酒精中毒情況。

▲ 一名一歲女童被餵飲啤酒。（影片截圖）

有家長餵一歲幼童飲啤酒

一名網民在Facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，並上載一段短片，從片中可見，事發在一個沙灘，一名成年人疑向一名女童餵喝罐裝啤酒，並在影片上標示「遺傳基因強大」字句。該名網民批評，不理解為何涉事家長，會讓一歲兒童飲用酒精飲品，

真係睇到眼都突埋。唔應該拎哩啲嘢嚟玩，就算罐內係無餡，但無餡都有啤酒味啦。其實小朋友真係少少酒精都唔飲得，咁嘅做法完全唔覺得好笑！生仔真係要考牌。

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網民炮轟涉事家長

帖文一出引起網民熱議，紛紛留言斥涉事家長行為幼稚，「當小朋友玩具咁玩」、「一歲咁細如果飲到酒精飲品，有機會會傷」。點擊查看更多網民留言：

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兒科醫生：酒精影響智力

TOPick早前曾就有關兒童喝酒問題訪問兒科醫生張傑，他表示，酒精對小朋友來說沒有任何營養價值，除了會抑壓中樞神經系統，以及影響腦神經系統，年紀越小的兒童更越容易出現智力、學習能力、語言及社交方面的問題。而且會造成酒精上癮、癡肥或脂肪肝等問題，他指出：

對於小朋友而言，很少分量的酒精足以令他們出現酒精中毒的情況。

他提醒，如果小朋友沒有生理上或醫療需要，家長根本沒有理由讓兒童喝酒，亦警告如女性懷孕時喝酒，可能會導致胎兒患上「胎兒酒精綜合症」，令嬰兒出生後出現生長遲緩的情況。

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳