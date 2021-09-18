鄭中基相隔11年再開粉絲見面會　盼疫情後再開Drive In演唱會

▲ 鄭中基舉行粉絲見面會。

鄭中基（Ronald）在昨晚（9 月17日）於海洋公園舉行公開粉絲見面會，招待了超過700名粉絲，太太和仔女也有現身支持。Ronald除了唱歌和跟Fans玩遊戲外，還舉行新歌〈我們〉MV首播發佈會，亦是他繼〈無賴〉後，再次執導拍的MV。

相隔11年，再開Fans聚會對Ronald團隊還有另一意義，「機動電視台」YouTube頻道開台短短一年，訂閱人數超過30萬，Ronald希望與Fans一同慶祝！

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

在問答環節中，Ronald被問到何時會再開演唱會 ，他說：「會！有計劃嘅！希望疫情後，開多次 Drive In 演唱會，係一個真正嘅Drive In，會同大家近距離接觸，真係同大家有多啲交流！」Fans聽到後又禁不住歡呼。

接著與Fans一連玩了3個遊戲，以及演唱了3 首歌：《玩咗先至瞓》、《八 二十八 八十八》、《My Only One》，並大送禮物，包括限量海報、「機動電視台」親手製造的燈籠，提早跟大家過中秋，粉絲見面會在歡笑聲中渡過。