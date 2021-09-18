【呀媽有咗第二個】Jer目睹隊友暈倒被嚇一跳　姜濤精神十足：生理心理都有壓力

▲ 英皇電影《呀媽有咗第二個》舉行開鏡儀式。

由彭秀慧（KP）執導的英皇電影《呀媽有咗第二個》今日（18日）舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士與一眾演員毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、岑珈其和小薯茄的鄧麗英一同現身，十分熱鬧！

休養後首度會見傳媒的姜濤成為焦點，精神十足的他大談健康狀況且答謝大家的關心。

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返回工作崗位的姜濤多謝大家關心，並表示：「現在非常健康，令大家擔心非常不好意思，我已經調整好，好返晒喇！」

問到身體是否已痊愈？姜濤回答：「好返喇！（暈倒後去打籃球嗎？）翌日來的，這段時間很少跟朋友在一起，而且這是我減壓的方法。暈倒後我睡了很久，難得有一天假期，所以去打籃球。」

問到會否去做身體檢查？姜濤回應：「遲些會去做，有此打算。」

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隊友Jer坦言當日看見姜濤暈倒時亦嚇一跳：「他身體很弱，我經常叫他吃多些，他卻很堅持，希望他做多些運動。」

毛舜筠得悉姜濤的情況後亦相當憂心，姜濤隨即謂：「我是生理加心理都有些壓力，完全不關劇組事，最近也沒有出席公開活動。」

Jer則指：「毛姐很好，經常跟我們分享以前的相類經驗。」

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毛舜筠坦言曾試過三日三夜不眠不休：「沒辦法的，一定頂硬上。只可以爭取時間休息，以及吃多一點，其實他們（姜濤及Jer）都已盡力。我也有很多姜濤睡覺的『證據』在手。」

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談到姜濤和Jer即將舉行音樂會，Jer表示：「我拍畢今天便煞科了，之後開始綵排。」姜濤則尚有兩天的戲份，他說：「基本上已綵排好，只剩下少許舞蹈動作需要排練。」