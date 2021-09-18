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【偉大母愛】旅行遇船難海上漂流4日　40歲母靠喝尿餵母乳為子女保命

親子 16:37 2021/09/18

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委內瑞拉一個家庭出海時遇上船難，為求保命，40歲媽媽靠喝尿液維生，然後向兩名子女餵哺母乳，可惜最後死於脫水。

委內瑞拉一個家庭，在本月初乘船出海時不幸遇上船難，其中40歲媽媽與兩名子女，以及25歲保母在海上漂流。為求保命，該名媽媽靠喝自己的尿液維生，再向子女餵哺母乳長達4日，可惜最終在獲救時因脫水死亡。

為了救兩子女，40歲媽媽Mariely靠喝尿液維生，再向孩子餵哺母乳。（FB圖片）

海上漂流4日靠喝尿維生

據英國《太陽報》報道，委內瑞拉伊格羅特（Higuerote）一個家庭於本月3日，登上一艘小郵輪出海旅遊，原定前往一個外島渡假，卻不幸遇上巨浪，導致船身斷開下沉。當時40歲女子Mariely Chacón與其6歲兒子和2歲女兒，坐在一艘充氣小艇上，而25歲女保母則躲進一個雪櫃，4人在海上飄流。

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據報，在缺水缺糧、同時面對酷熱天氣的情況下，為求保著孩子的性命，Mariely靠喝自己的尿液維生，然後以母乳餵哺兩名子女。直至4日後，政府的救援人員終於找到4人，當時兩名兒童伏在媽媽的身上。救援人員發現Mariely在獲救前3、4小時，因為脫水導致器官衰竭而死亡。

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爸爸仍下落不明

救援人員將兩名孩子和保母救起後，立即將他們送往醫院治療，他們均出現脫水情況和有輕度燒傷，幸無生命危險。而兩名孩子的爸爸以及同行的朋友，至今仍下落不明。由於疫情關係，Mariely的葬禮於當地透過網上直播舉行。

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責任編輯：王明芳

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