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【新冠疫苗】劉澤星：專家正研究調低少年打針劑量　暫只打一劑可應付港疫情

社會 16:37 2021/09/18

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

劉澤星稱專家正研究調低少年打針劑量，認為暫只打一劑可應付港疫情（資料圖片）

本港暫錄37名青少年接種復必泰疫苗後出現心肌炎或心包炎的副作用，故衞生防護中心聯席科學委員會向港府建議12歲至17歲青少年組群只需接種一劑復必泰疫苗。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（18日）指，英國及挪威亦有類似安排，並估計解釋港青少年體型較外國青少年小，故科學委員會正積極研究調低青少年接種疫苗的劑量。

有專家表示，接種一劑疫苗效用肯定比兩劑少，劉澤星今早於一個電台節目表示，所有疫苗都會有一些作用，而且現時本港疫情穩定，相信只打一針疫苗可以應付感染風險。他又指，接種疫苗後的免疫保護除了以抗體來衡量，亦可考慮其他因素，例如T細胞等。  

至於何時起可讓18歲以下人青少年打科興，劉澤星表示聯合科學委員會正積極向內地、智利、印尼及柬埔寨等國家索取數據，即將開會討論青少年接種科興的安全性及成效。

醫管局的疫苗過敏安全門診早前一度積累逾4,000宗輪候個案，劉澤星指，有望本月內完成處理所有輪候個案，他又重申98%以上有過敏史的人士，都適宜接種新冠疫苗，只有曾經因為藥物或食物敏感而有即時生命危險人士，未必適合接種。

瑪麗醫院內科顧問醫生李國維亦指，血液科病人，包括癌症、貧血、有出血問題，或血液栓塞的患者，都應該接種疫苗，因一旦染疫，併發症或死亡風險將會大增；惟已接受化療或移植的癌症病人，則要稍為延後接種，因這類病人的免疫功能較低，治療後半年才接種都未必有效。他又指，專家正考慮讓相關免疫力較低病人優先接種第三劑加強劑，但強調暫未有確實數據支持。

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記者：鄧凱文

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