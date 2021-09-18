【京官南下】韓正深圳會見林鄭月娥　冀港府依法組織好選舉

▲ 韓正在深圳會見林鄭月娥。（視頻截圖）

國務院副總理韓正今在深圳會見特首林鄭月娥。 韓正充分肯定特區政府依法施政，在疫情防控、紓解民困等取得工作成績，希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好未來三場選舉。

韓正續指，中央政府堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心，希望特區政府團結帶領香港社會各界，繼續做好疫情防控工作，謀劃長遠發展，增進民生福祉，鞏固穩中向好的局面。又提到，前海深港現代服務業合作區擴區賦能是國家的重大決策，將形成改革開放的又一個新高地，希望特區政府抓住粵港澳大灣區建設的機遇，發揮香港獨特優勢，用好中央支持政策，不斷深化香港與內地的互利合作。

林鄭月娥表示，會認真做好選舉工作，積極參與大灣區及前海開發建設，推動香港融入國家發展大局。同場還有港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、政制及內地事務局局長曾國衞及特首辦主任陳國基。

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責任編輯：林曉君