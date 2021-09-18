【林鍾一戰】張致恆坦言最初為錢出賽　大J作戰三回合勝Steven

▲ 大J三回合勝出。（攝：黃建輝）

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在今晚（9月18日）於九展舉行。除鍾培生與林作的壓軸戰之外，還有5場賽事。

當中包括有真正專業拳手：吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東外，另有非專業拳手上場：《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、張致恆對大J。大J和張致恆出場。

今晚約10:20，大J和Steven出場。二人現身前大會播出片段，Steven坦言答應比賽起初是為錢，現在為了尊嚴，他甚至事前唔知大J是誰。而大J表示為挑戰自己。 雙方出場。Steven 卻被場內有些觀眾報以噓聲，並有觀眾大叫還錢。

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一開始Steven十分主動，第一回合開始已不斷追打大Jj狂攻。大J以反擊為主。Steven攻擊較多，大J攻擊力則較有效，至第二回合，雙方十分主動攻擊，拳如雨下，中段時，Steven被打至跪低，讀秒後表示無事，再繼續。

第三回合，雙方開始力竭，體力不如前，三回合完結，技術上較好的大J最後獲判勝出。

大J台下表示自己沒有發揮平時訓練的水平，覺得對不起教練，並表示打拳實不容易，提大家要尊重運動員。

Steven台下受訪被司儀問有否捨回尊嚴，Steven回答：「呢啲大家放響心，唔使講出嚟。」

【林鍾一戰】林作苦戰四回合終被KO 鍾培生：你以後要尊重女人

採訪：鄧龍傑

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