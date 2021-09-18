  • 30°C
香港時間 : 2021919日 (週日) 00:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林鍾一戰】張致恆坦言最初為錢出賽　大J作戰三回合勝Steven

娛樂 22:54 2021/09/18

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大J三回合勝出。（攝：黃建輝）

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在今晚（9月18日）於九展舉行。除鍾培生與林作的壓軸戰之外，還有5場賽事。

當中包括有真正專業拳手：吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東外，另有非專業拳手上場：《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、張致恆對大J。大J和張致恆出場。

今晚約10:20，大J和Steven出場。二人現身前大會播出片段，Steven坦言答應比賽起初是為錢，現在為了尊嚴，他甚至事前唔知大J是誰。而大J表示為挑戰自己。 雙方出場。Steven 卻被場內有些觀眾報以噓聲，並有觀眾大叫還錢。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

一開始Steven十分主動，第一回合開始已不斷追打大Jj狂攻。大J以反擊為主。Steven攻擊較多，大J攻擊力則較有效，至第二回合，雙方十分主動攻擊，拳如雨下，中段時，Steven被打至跪低，讀秒後表示無事，再繼續。

第三回合，雙方開始力竭，體力不如前，三回合完結，技術上較好的大J最後獲判勝出。

大J台下表示自己沒有發揮平時訓練的水平，覺得對不起教練，並表示打拳實不容易，提大家要尊重運動員。

Steven台下受訪被司儀問有否捨回尊嚴，Steven回答：「呢啲大家放響心，唔使講出嚟。」

【林鍾一戰】林作苦戰四回合終被KO　鍾培生：你以後要尊重女人

採訪：鄧龍傑

最新影片推介：半島酒店大廚教揀奶黃月餅 公開鬆軟油潤月餅黃金比例選料貼士

相關文章

【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
20:08 2021/09/18
【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
12:34 2021/09/17
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
【林鍾一戰】擂台賽前實力分析　林作重鍾培生7.5kg有優勢？
13:53 2021/09/18
【林鍾一戰】擂台賽前實力分析　林作重鍾培生7.5kg有優勢？

你可能感興趣

【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
20:08 2021/09/18
【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
12:34 2021/09/17
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
【林鍾一戰】擂台賽前實力分析　林作重鍾培生7.5kg有優勢？
13:53 2021/09/18
【林鍾一戰】擂台賽前實力分析　林作重鍾培生7.5kg有優勢？
鍾培生 林作 娛樂人物職業 張致恆 造美人

最高瀏覽

【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
10:24 2021/09/18
【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
【令人心痛】兩個月大男嬰反常狂哭　送院驚見「針頭穿肺」失血過多亡
17:04 2021/09/16
【令人心痛】兩個月大男嬰反常狂哭　送院驚見「針頭穿肺」失血過多亡
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負
12:34 2021/09/17
【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負