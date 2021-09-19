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【新冠疫苗】打針人數連升4日終回升至4萬　仍有2,205青少年打次劑復必泰

社會 01:38 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

打針人數連升4日終回升至4萬，仍有2,205青少年打次劑復必泰（ 陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，打針人數連續4日上升，今日（18日）回升至4萬人打針，累計439萬人已打首針，佔合資格人口65.3%，其中159萬人打科興、280萬人打復必泰。另累計395萬人已打次劑，其中144萬人打科興、251萬人打復必泰，佔合資格人口58.8%。

12至19歲青少年似乎未有受心肌炎或心包炎副作用所影響，今有逾4,000名青少年前往打針，較昨日增1,000人；其中2,044人打首針，當中2,001人選擇打復必泰；另2,340人打次針，包括2,205人亦是打復必泰。

另約3,800人預約接種疫苗。昨日共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

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記者：鄧凱文

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