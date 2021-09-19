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【選委會選舉】林鄭巡視灣仔會展投票站　稱新選舉制度回復一國兩制初心

政治 09:34 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政制及內地事務局局長曾國衛（左）及行政長官林鄭月娥（右）。（程志遠攝）

選舉委員會界別分組選舉今日舉行，特首林鄭月娥上午巡視位於灣仔會議展覽中心的投票站。她表示，是次選舉意義重大，將會未來兩場選舉打好基礎。

林鄭今早聯同政制及內地事務局局長曾國衛到灣仔會展票站同事打氣，並了解是次選舉數項新的優化措施。她說，深信是次選舉經過各方努力，會在公開、公平、公正、廉潔及誠實的環境下進行，又指是次選舉為完善選舉制度後確保「愛國者治港」的首場選舉，意義重大，將為未來12月的立法會換屆選舉及明年3月的行政長官選舉打好基礎。

林鄭指，香港過去長時間有「反中亂港」人士藉著香港公開選舉進入政治體制，採取反對中央、反對政府的立場，令議會「泛政治化」，某程度上阻礙香港經濟及民生的發展，新選舉制度可確保「愛國者治港」，回復一國兩制的初心。

她續指，選舉委員會經過擴大及賦權，過去沒機會參加選舉的界別，如基層組織、同鄉社團、內地港人及全國性組織的香港成員等，均有機會參與是次選舉，符合均衡參與及具廣泛代表性。

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記者：陳葆琳

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