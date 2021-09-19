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【呀媽有咗第二個】姜濤再次偷拍毛舜筠睡相 精靈姜B望向望鏡頭奸笑

娛樂 11:00 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

姜濤早前出席商場活動時暈倒，令不少網民、粉絲大爲擔心。姜濤休息一天過後已重新投入工作，昨日與毛舜筠、柳應廷（Jer）等一同現身由彭秀慧執導的英皇電影《呀媽有咗第二個》開鏡儀式。復工後的姜濤都相當精神、活潑，更加再度偷拍前輩「毛姐」毛舜筠的睡相，十分百厭呢！ 

昨日（9月18日）姜濤於Instagram限時動態「出招」，他先來一個大頭自拍，然後戚起眼眉，再把鏡頭移向坐在後方的毛舜筠，當時她正是小睡休息，就被姜B拍下「瞓到個口都擘開」的睡相。成功偷拍毛姐睡相的姜B，再度看著鏡頭奸笑，同劇的岑珈其也有舉起勝利手勢，畫面甚爲惹笑。

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最新影片推介：ERROR專訪

「受害人」毛姐就於Instagram限時動態「回敬」，上載姜B的睡覺片，寫道「大把片喺我手 今次小報 下次睇到你就知衰」。

姜濤也不只是第一次偷拍毛舜筠的睡相，他曾在拍攝現場小睡時偷拍對方，兼且直接於IG出post公開，姜B鬼馬道：「休息很重要～zzzZZZ」，被Tag的毛姐回覆：「曳曳…」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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