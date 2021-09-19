【新冠肺炎】新增3宗菲律賓卡塔爾輸入個案均已打針　其中兩人帶變種病毒

▲ 本港今天（19日）增宗新冠肺炎輸入個案。

本港今天（19日）增3宗新冠肺炎輸入個案，包括一人從菲律賓抵港、兩人由卡塔爾抵港，均已接種兩劑疫苗，至今本港個案累計12,161宗，包括12,160宗確診個案和1宗疑似個案。同日初步確診約5宗。

今日新增個案涉及1男兩女，分別由菲律賓及卡塔爾抵港，有兩人檢出帶有L452R變種病毒：

第12164宗：38歲男子，無病徵，9月17日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，於機場檢測確診，並帶有L452R變種病毒；3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰，並於7月26日在港抽血樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

第12165宗：26歲女子，無病徵，9月15日乘搭QR818航班從卡塔爾抵港，入住西營盤香港萬怡酒店，檢疫期間第3天樣本確診，並帶有L452R變種病毒；於7月7日及7月28日在中國內地接種兩劑科興

第12166宗：25歲女子，無病徵，9月11日乘搭QR818航班從卡塔爾抵港，屬日前確診第12,152宗病人的家人，於檢疫中心確診，仍有待檢測是否帶有變種病毒；3月19日及4月10日在香港接種兩劑復必泰，其於7月7日灰港抽血樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

本港昨天（18日）增5宗新冠肺炎輸入個案，患者來自美國、菲律賓、卡塔爾、印度，全打齊兩劑疫苗及驗出帶有L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

港府昨天表示，因應曾於香港逗留的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。任何在8月26日至9月18日期間曾身處香港鰂魚涌康怡花園K座（9-16 室）超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作 人員），須於9月20日或之前接受檢測。受檢人士若在9月16日至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐