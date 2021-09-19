【幼兒中心】4間互助幼兒中心重整完成　羅致光：可提供課餘託管服務

▲ 勞工及福利局局長羅致光博士日前到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，視察重整後的服務。（羅致光網誌 ）

勞工及福利局局長羅致光早前到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，視察上月中開始營運的重整服務。羅致光視察中心活動和設施，並與職員和學童家長交流。詳情即看【下一頁】

羅致光今日（19日）在網誌表示，政府於2020年完成探討在合適的福利設施內為3至6歲幼兒提供課餘託管服務，並自2021-22年度起分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為3至6歲以下學前兒童提供課餘託管服務。截至今年8月，已有4間中心完成重整。

羅致光指，在改善幼兒服務的質和量時，有4項重要的政策考慮，包括性別平等政策，增加幼兒服務，可以讓更多婦女於尋找事業與家庭之間的平衡點時，有真正的選擇，從而更有利於達至男女平等；人力政策，增加幼兒服務，可以釋放婦女的勞動力；生育政策，香港生育率之低是世界之最，改善及增加幼兒服務，可以減低父母生兒育女的障礙；家庭政策，每一個兒童對社會整體的未來都十分重要，社會亦應負起部分的責任，協助父母發揮照顧及培育子女成長的功能。

羅致光又稱，會多管齊下增加資助幼兒中心名額，規劃工作在長期的，要在中、短期增加服務量，政府致力透過不同的發展項目，如賣地計劃、「私人土地作福利用途特別計劃」、公共屋邨發展或重建項目、市區重建項目、購置物業計劃等，增加資助幼兒中心名額。

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責任編輯：李榮忠