【天氣炎熱】天文台料有驟雨局部地區有雷暴 氣溫最高32度

▲ 本港地區部分時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台今日（19日）指，受高空反氣旋影響，本港天氣繼續炎熱，有幾陣驟雨，最高氣溫預計升至32度。天文台在上午7時45分發出特別天氣提示，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台指，高空反氣旋會在未來1至2日為華南帶來普遍良好的天氣。同時，高空擾動影響南海北部，而一個廣闊低壓區為南海中部帶來不穩定天氣。預料一股偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區有驟雨。

▲ 各區氣溫。（天文台截圖）

本港地區部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。下午大致多雲，局部地區有雷暴。吹和緩東風。明日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。本週中後期驟雨較多。

▲ 未來9天天氣預測。（天文台網頁截圖）

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記者：余思嵐