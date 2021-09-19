【迫爆大澳】遊人賞花燈迫爆大澳影響居民　主辦單位宣布中秋節將不亮燈

▲ 遊人「迫爆」大澳賞花燈，令居民感不滿。

中秋節將至，不少市民趁周末前往大澳參與水鄉花燈節。遊人「迫爆」大澳影響居民日常生活，主辦單位「大澳非茂里」宣布將調整花燈節亮燈時間，中秋節及中秋節翌日將不會亮燈，望大澳人有空間與家人相聚。

遊人迫爆大澳

昨晚有網民於Facebook群組「生於大澳 長於大澳」分享花燈節盛況，指由於遊人眾多，警方到場維持秩序，禁止市民進入街市街。從相片可見，橋上及通道上擠滿人，不少人舉機拍攝花燈美態。

「大澳水鄉花燈節」踏入第四屆，由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦，今年主題為「留下來的水鄉情」，展出近3,000個手繪花燈。鑒於遊人過多，主辦單位指「嚴重阻塞並影響大澳居民的日常活動」，於Facebook專頁宣布調整亮燈日期及時間，中秋節及中秋節翌日（即21及22日）將不會亮燈；9月27日及28日同樣暫停亮燈，盼大澳人能享受家庭時光。

此外，亮燈位置亦會作出更改，跨涌橋及新基大橋的花燈將暫停亮燈，而鄉事委員會廣場、吉慶前街，以及石仔埗（妹記至寶義堂位置）則暫定如常亮燈。大會提醒遊人遵守現場安排，

賞花燈之餘請顧及其他人及大澳居民的感受，有你們的合作才能使花燈繼續如常亮起！

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網民反應兩極

帖文引來網民回應，有網民認同主辦單位的安排，「無必要為打卡而滋擾大澳居民日常生活」、「留返空間俾大澳人」；亦有網民建議停辦活動，「唔應該再搞，影響大澳居民」、「其實有冇諗過村民係唔係想搞呢……返屋企一出一入等車要3個小時……做之前有冇問過大家意見呢？」。

有網民則形容自己「受騙」，「已訂了不亮燈的日子入大澳的住宿，價錢很貴，對您們的做事手法很不認同，應該每晚都亮燈，但可以縮短時間」，建議下年不要再舉辦相關活動。

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責任編輯：王明芳