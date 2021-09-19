【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊

▲ 林作自稱參考《破壞之王》應付「林鍾一戰」的策略成功。

鍾培生與林作「林鍾一戰」拳賽《培生擂台：無敵盃We are Champs》在昨晚（9月19日）完成，鍾培生與林作對戰4個回合後，由鍾培生以點數取勝出。

賽後，鍾培生接受訪問表示賽果在預期之內，更成功把林作的嘴打爆，但坦言未能K.O.對方有點失望。

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▲ 鍾培生及其教練團隊。

鍾培生不會再戰林作

他稱讚林作出拳比想像中有力，經過此事對林作有所改觀，指覺得對方意志力、鬥志好犀利，但二人卻不會成朋友：「佢係聰明仔，今次受到教訓，但如果佢再蝦人，我第一個出來鬧佢，但再打一場就唔會。」

鍾培生指事件已擾攘半年，辦一場拳場的確要花很多時間，而自己與對方的恩怨已解決，並將在周一（9月20日）交付100萬元拳酬給林作。

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參考《破壞之王》

昨晚賽事，林作全程處於下風，並用「逃走」不斷跑及埋身纏對手戰略作賽。雖然打法消極，已多次被拳證警告，不過成功令鍾培生難以發出重拳，使對方未能如賽前所以言把他K.O.。

林作賽後，亦與教練團隊以及女友裕美一同接受受訪，落敗的林作雖然面有傷痕但不改自信本色自言戰略非常成功。

在旁的教練向柏榮補充指：「林作畀了好多意見，他表示好想這次發揮《破壞之王》入面金蛇纏絲手，所以我就教他一些站立鎖技及糾纏動作，希望可lock住鍾培生，令他難以發揮。」林作更笑稱：「剛才好多擁抱動作，就好似佢倒在我懷裡一般。」

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繼續取笑鍾培生

至於賽前鍾培生於臨時加碼表示如果K.O.不到林作便再多付100萬元，林作得戚說：「4個回合之後，我生勾勾企喺度，佢最少畀兩球（二百萬元），一係佢就同你隻揪（指身邊吸另一教練Henry），啱唔啱？佢（鍾培生）連我都K.O.唔到，對你（教練）恐怕都凶多吉少，所以佢最好畀兩球我。」

林作並強調鍾培生始終沒法K.O.到他：「我係佢應該唔服氣，因為K.O.唔到我是他的損失。我覺得而家應該畀啲補品同中藥佢，調理吓令佢皮膚同氣息都好啲，印堂唔好再發黑啦。」

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最後他又笑指：「七仙羽都話難搞！我真係戥佢擔心。唔好講笑，兩日前佢大嗌單嘢我同向師傳都仲（笑緊）。」然後林作更模仿鍾培生大嗌，在場者即時起哄，於是他「徇眾要求」下再次大嗌數次。

事後，林作在個人社交平台上載他在2月時的發文，當中他攬住梳化，林作寫道：「其實早在2月，我就開始著手準備 #金蛇纏絲手 了。不枉我的苦功」

記者：鄧龍傑

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