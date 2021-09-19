【重新振作】麥雅緻臨盆前為亡父辦安息禮　心碎告別︰流了無盡眼淚送別他

▲ 麥雅緻臨盆前為亡父辦安息禮，承諾會好好照顧媽媽。

第三度做媽媽的麥雅緻即將誕B「小蛋黃」，她在美國生活的父母早前專程返港迎接小生命，可是麥雅緻的父親在8月30日於酒店接受隔離期間不幸因病離世，令麥雅緻悲痛不已。心情平復了一點的她透露媽媽已出關，並已為爸爸舉辦安息禮，承諾會好好照顧媽媽。

麥雅緻昨日（18日）在社交平台透露，媽媽終於隔離完畢出關，她又形容，一家人這星期彷彿流了一公升的眼淚，縱然不捨，但她已為爸爸舉辦了一場「我感應到他安慰的安息禮」。

選取他喜歡的歌曲，流了無盡的眼淚送別他，生活上仍是充滿有他的回憶，我將保守這些父愛記憶在心底……

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

媽媽暫不返美留港一起生活

麥雅緻一對子女小豆和小花生經歷生死離別後，特別珍惜與婆婆相處的時光，「小豆和小花生填滿婆婆的時間，接放學、玩耍、做功課，兩個小朋友爭着和婆婆一起……珍惜相處的時光……我們會照顧好婆婆，和我們一起生活。」暗示婆婆暫時不會返美，留港一起生活。

▲ 麥雅緻與父母感情深厚。（facebook圖片）

大批網民紛紛留言打氣祝福，稱媽媽們都是世上是最堅強的人，尤其麥媽媽在隔離期間獨自面對真的很勇敢，「見到孫兒女陪伴在側，將什麼痛苦都忘記下去，好好珍惜一家人的相處時間」，網民亦贊成叫麥媽媽返香港住，「大家有照應，媽咪又唔洗咁悶」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

曾為父親離世而自責的麥雅緻，心情漸平復了一點，她日前表示自己不能再沉溺在傷痛之中，生活仍是要繼續，腹中的小蛋黃需要她振作，小豆和小花生需要她的照顧及教導。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

麥雅緻感謝丈夫張頴康的細心體貼，每天都陪伴着她，更擔當大廚，自學外父煮飯煲湯的味道，以安慰愛妻，令麥雅緻非常感動，「我身邊的兩位重要男士（爸爸及老公）都是那麼的顧家……我知道我們的家裏，還是溫馨滿載的！」

最新影片︰江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲