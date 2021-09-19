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【公眾街市】陳肇始表示正推展7個新街市　11個街市進行改善工程

社會 11:33 2021/09/19

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陳肇始表示正推展7個新街市，11個街市進行改善工程。（陳肇始網誌）

食物及衛生局長陳肇始今日（19日）在網誌表示，再過兩日便是中秋節，相信有不少市民會到街市選購食材，親自下廚，在家中與至親共享團圓飯慶祝佳節。政府除了在街市落實一系列防疫措施，讓市民安心購物，亦一直致力推動建設新公眾街市和優化現時食物環境衞生署轄下的公眾街市。

陳肇始指，政府現正推展7個處於不同規劃階段的新街市項目，分別包括在天水圍、東涌市中心、將軍澳、古洞北新發展區、東涌新市鎮擴展區和洪水橋新發展區興建新公眾街市，以及在東涌市中心設立臨時街市。

另外，陳肇始表示，除了興建新公眾街市之外，政府已預留20億元推行現代化計劃，為食環署轄下公眾街市進行各類設施改善工程，目標是提升公眾街市的營運環境，惠及市民大眾及租戶。首個全面翻新項目為香港仔街市。翻新工程範圍主要包括安裝空調系統、重新規劃攤檔佈局、擴闊通道、翻新街市主外牆、增加公共空間和座椅、提升無障礙設施等。

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除此之外，陳肇始指亦會為11個街市進行小型翻新或改善工程，包括南朗山道熟食市場、旺角熟食市場、聯和墟街市、牛頭角街市、楊屋道街市、石塘咀街市、花園街街市、牛池灣街市、鰂魚涌街市、荃灣街市及瑞和街街市等。當中4個街市的工程已經完成，另外6個街市的工程預計將於今年年底前竣工；餘下1個街市的工程在籌備中。

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責任編輯：李榮忠

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