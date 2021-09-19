  • 31°C
香港時間 : 2021919日 (週日) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋佳節】康文署籲市民勿煲蠟或放孔明燈　提醒須遵守防疫規例

社會 11:44 2021/09/19

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

康文署籲市民勿煲蠟或放孔明。（資料圖片）

中秋節臨近。康文署今日（19日）再度呼籲市民歡度中秋節時保持地方清潔及愛護公物，並須遵守防疫規例。

【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作。詳情即看：【下一頁】

【中秋裝飾】馬鞍山屋苑中秋節裝飾超似「奈何橋」　網民爆笑：盂蘭同中秋可一齊做節。詳情即看：【下一頁】

署方指，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上；切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上；或放孔明燈。在轄下場地（包括公園及泳灘）亂拋垃圾可被罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

署方又籲市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，以減低病毒在社區傳播的風險。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作
17:26 2021/09/16
【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
11:47 2021/09/17
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
【新冠疫苗】打針人數連升4日終回升至4萬　仍有2,205青少年打次劑復必泰
今日 01:38
【新冠疫苗】打針人數連升4日終回升至4萬　仍有2,205青少年打次劑復必泰
【迫爆大澳】遊人賞花燈迫爆大澳影響居民　主辦單位宣布中秋節將不亮燈
今日 11:24
【迫爆大澳】遊人賞花燈迫爆大澳影響居民　主辦單位宣布中秋節將不亮燈
【血庫告急】港血庫存量正處於低水平　紅十字會籲市民中秋國慶假期踴躍捐血
10:37 2021/09/18
【血庫告急】港血庫存量正處於低水平　紅十字會籲市民中秋國慶假期踴躍捐血
【罕見病童】10歲曼迷吉吉月底進行高風險脊柱手術　家人冀聯絡C朗為其打氣
14:14 2021/09/18
【罕見病童】10歲曼迷吉吉月底進行高風險脊柱手術　家人冀聯絡C朗為其打氣
【強制檢測】鰂魚涌康怡花園K座9至16室須強檢　涉一宗海外確診個案
今日 01:21
【強制檢測】鰂魚涌康怡花園K座9至16室須強檢　涉一宗海外確診個案
【幼兒中心】4間互助幼兒中心重整完成　羅致光：可提供課餘託管服務
今日 10:42
【幼兒中心】4間互助幼兒中心重整完成　羅致光：可提供課餘託管服務
【天氣炎熱】天文台料有驟雨局部地區有雷暴 氣溫最高32度
今日 11:23
【天氣炎熱】天文台料有驟雨局部地區有雷暴 氣溫最高32度

你可能感興趣

【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作
17:26 2021/09/16
【中秋節】3大公園明起展示中秋燈飾　維園6米高迴旋木馬由本地紮作師創作
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
11:47 2021/09/17
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
【新冠疫苗】打針人數連升4日終回升至4萬　仍有2,205青少年打次劑復必泰
今日 01:38
【新冠疫苗】打針人數連升4日終回升至4萬　仍有2,205青少年打次劑復必泰
中秋節 疫情 罪案 口罩 公園 康文署

最高瀏覽

【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
10:24 2021/09/18
【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
20:08 2021/09/18
【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
今日 00:16
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人