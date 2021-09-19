【中秋佳節】康文署籲市民勿煲蠟或放孔明燈　提醒須遵守防疫規例

▲ 康文署籲市民勿煲蠟或放孔明。（資料圖片）

中秋節臨近。康文署今日（19日）再度呼籲市民歡度中秋節時保持地方清潔及愛護公物，並須遵守防疫規例。

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署方指，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上；切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上；或放孔明燈。在轄下場地（包括公園及泳灘）亂拋垃圾可被罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天。



署方又籲市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，以減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：余思嵐