【提升防洪】渠務署修築3.8公里元朗人工河道　減市中心水浸風險

▲ 元朗排水繞道興建時的情況，繞道走向模仿了天然的河曲。（局長網誌提供）

元朗平原位處低窪地區，過去經常受到水浸威脅。發展局局長黃偉綸今日（19日）發表網誌，指渠務署在2006年修築元朗排水繞道，指採用多項改良設計和工程技術，既減少了市中心的水浸風險、美化環境，亦為不同動植物加添了新生境。

黃偉綸在網誌提到，署方在在元朗市以南，完成興建總長約3.8公里、闊20多米的元朗排水繞道，採用多項改良設計和工程技術，這條人工河道可以截取元朗集水區四成雨水，不經市中心的明渠，直接流往錦田河，再排出海。在元朗排水繞道下游尾段、與錦田河交匯處前，設有旱流抽水站和充氣堤壩，以控制排水繞道的水位，防止下游的河水倒灌入排水繞道，而在暴雨情況下，充氣堤壩會自動排氣及下塌，讓上游洪水排到錦田河，減低水浸風險。

點擊圖片即看元朗排水繞道多項改良設計及環境：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

渠務署工程師吳逸飛說，署方積極提升防洪水平的同時，亦致力引入活化河道理念。元朗排水繞道在設計上，特別加入多方面環保元素，美化河道、促進生態保育，例如水流會被引導經過不同流域，以減慢水流速度，為動植物提供生長環境。另外，排水繞道底部和河岸斜坡亦營造植物生長的空間，例如下游採用了「混凝土草格」人工植草方法，河底混凝土的表面滿布孔洞，洞中鋪有泥土供植物生長，讓人工河道也能長滿青蔥的植物，改善河道外觀。

署方又在元朗排水繞道下游開闢了面積達七公頃，相等於10個標準足球場的人工濕地。濕地內種有不同植物，形成一個濕地生態區，為各種鳥類、兩棲動物，如青蛙、蝙蝠、蜻蜓等提供良好的棲息地，促進生物多樣性。另外，排水繞道的旱流會先經過濕地內的蠔殼池、碎磚池和蘆葦圃，進行天然過濾及淨化，減少水內養份，以免紅潮出現。持續監察結果顯示，濕地內有超過130種植物生長，曾記錄到115種鳥類棲息。元朗排水繞道建成至今，除提升排洪能力外，附近地方的整體生境也大大改善。

此外，河道保育是渠務署的工作之一，署方一直循不同途徑推廣有關資訊。吳逸飛說，其中，元朗排水繞道和人工濕地的導賞項目頗受市民歡迎。學校或團體可於渠務署網頁報名參加，在導賞員的帶領及講解下，實地認識相關防洪工程和生物多樣性保育工作。渠務署亦設立全長5.5公里的「南生圍河流導賞徑 」，由元朗青山公路作起點，繞南生圍而行，走畢全程約需兩小時，沿途設有資訊牌，介紹河道工程和生態知識。大家亦可瀏覽渠務署網頁上的「渠務設施網上遊 」，透過360度全景相片及高清相集，探索渠務署的防洪及環保工作。

同場加映：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐