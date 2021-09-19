【聲夢傳奇】小菲象為姚焯菲搞生日應援　Chantel粉絲籌數萬元捐款行善

《聲夢傳奇》人氣學員姚焯菲（Chantel）將於下周三（9月22日）生日，出道後首次過生日的她表示會與家人慶祝，而一眾小菲象早已安排一連串生日應援，令偶像過著更加難忘的15歲生日。

Chantel生日應援

一眾小菲象安排多區巴士站燈箱廣告、巴士車身廣告， 其中銅鑼灣中央圖書館對出的巴士站外更有兩個大燈箱，成為粉絲的「打卡點」。

Chantel的歌迷會於昨日（9月18日）下午於兩大燈箱附近派發生日福袋，環保袋內載有印有Chantel肖像的海報、貼紙、票根、口罩套、小卡、布質杯套，吸引粉絲們到場領取，又與燈箱拍照留念。

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一眾小菲象除了安排生日廣告，也有以Chantel名義集資數萬元捐款予有需要的兒童。Chantel過往也有呼籲粉絲不要花錢買禮物給她，也不要花費太多在廣告應援當中。

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Chantel Facetime粉絲

小菲象替Chantel出心出力慶生，Chantel也相當「識做」地與到場的粉絲們視像對話，一眾粉絲一定相當開心。

粉絲經視像向Chantel大唱生日歌，Chantel表示辛苦粉絲在天氣炎熱下到場打卡，也感謝粉絲爲自己安排生日燈箱。

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Chantel與粉絲視像對話之餘，更託經理人向粉絲送上飲品，兼且再次感謝粉絲。另外，Chantel早前被問到是將組女團抑還是推出個人單曲，她回應：「不知道，兩樣也好」，相信粉絲也十分期待Chantel未來的音樂發展呢！

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