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【販運毒品】警方新田發現重型機器內藏300萬元冰毒　65歲男子被捕

社會 13:06 2021/09/19

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警拘一人涉機器內藏4.5公斤懷疑冰毒。（香港警察Facebook截圖）

警方今日（19日）指，拘捕一名65歲男子涉販毒，檢獲4.5公斤懷疑冰毒，估計市價約值300萬港元。

毒品調查科人員根據線報及深入調查後，在前日（17日）晚上8時30分，於新界新田担竿洲路發現一個1.6米高、2米長的可疑木箱，發現木箱內藏有一個工業用的「鼓式分離器」，內藏共重4.5公斤懷疑冰毒。深入調查後，鎖定一名負責運送的男子，並向他的住所進行突擊搜查，成功拘捕一名65歲本地男子，於較早時獲准保釋侯查。

根據警方初步調查後，相信販毒集團以重型機器作掩飾，又將機器於置在偏遠地區，以逃避執法人員偵查。

警方重申販毒屬於嚴重罪行，根據危險藥物條例，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元，以及判處終身監禁。

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記者：余思嵐

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