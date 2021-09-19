【販運毒品】警方新田發現重型機器內藏300萬元冰毒　65歲男子被捕

▲ 警拘一人涉機器內藏4.5公斤懷疑冰毒。（香港警察Facebook截圖）

警方今日（19日）指，拘捕一名65歲男子涉販毒，檢獲4.5公斤懷疑冰毒，估計市價約值300萬港元。

毒品調查科人員根據線報及深入調查後，在前日（17日）晚上8時30分，於新界新田担竿洲路發現一個1.6米高、2米長的可疑木箱，發現木箱內藏有一個工業用的「鼓式分離器」，內藏共重4.5公斤懷疑冰毒。深入調查後，鎖定一名負責運送的男子，並向他的住所進行突擊搜查，成功拘捕一名65歲本地男子，於較早時獲准保釋侯查。

根據警方初步調查後，相信販毒集團以重型機器作掩飾，又將機器於置在偏遠地區，以逃避執法人員偵查。

警方重申販毒屬於嚴重罪行，根據危險藥物條例，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元，以及判處終身監禁。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐