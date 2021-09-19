【選委會選舉】警方票站一帶進行高姿態巡邏　「一哥」蕭澤頤今早巡視九龍公園選委會票站

▲ 警方於票站一帶和高危地方進行高姿態巡邏和搜查。（陳靜儀攝）

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，5個一般投票站今日朝九晚六開放，全港有4,889人可投票。警方反恐特勤隊及鐵路應變部隊繼續於各票站附近進行高姿態巡邏，以確保選舉能在公平、公正及安全的情況下順利進行。警務處長蕭澤頤今早巡視選委會選舉設於九龍公園的票站，又向在附近站崗的警員了解執勤情況，並於現場逗留約十分鐘後離開。

即看今日選委會選舉警方執勤情況：

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警務處長蕭澤頤昨日表示，已部署至少5,000至6,000警力在票站及高危地點作高姿態巡邏和搜查，亦會派出特別隊伍。會展中央票站一帶昨日有20多名反恐特勤隊警員巡邏，檢查垃圾桶及草叢等。

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責任編輯：曾卓鋒