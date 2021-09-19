【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂

林作、鍾培生的「林鍾一戰」在昨天（9月18日）結束，身爲林作女友的裕美做「跟得女友」一直在現身支持男友。可是在林鍾一戰開賽前，有人向傳媒「爆料」公開一段只有5秒鐘的裕美疑似床片。

疑似裕美不雅親密片

只5秒鐘的短片是一男一女在床上親密，女生身穿上衣、下身赤裸，男方發出呻吟聲，最後片中長髮女子回望鏡頭，女子的樣貌與裕美相似。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

裕美昨晚現身拳賽時都回應澄清自己從未拍過這類影片，又提到最近沒有「行房」。對於成為不雅片「女主角」，EQ高的裕美大方自嘲本身沒身材可拍攝，也想不到自己會在現時33歲才捲入成為不雅片的女主角，而林作對此回應坦言沒所謂。

林作、裕美感情似乎亦完全未有受報道影響，二人於賽後一同受訪，林作更於記者面前擁吻裕美。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

​林作裕美不時放閃​

林作與裕美的戀情自2020年6月曝光，二人不時一同現身公活、於Instagram上載合照「放閃」。雖然林作媽媽一直十分反對這段戀情，不過仍然無損林作對裕美的愛火。

二人於「林鍾一戰」前更一同出海， 林作肉緊親吻女友，又一同扮演電影《鐵達尼號》經典一幕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪