  • 31°C
香港時間 : 2021919日 (週日) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂

娛樂 14:21 2021/09/19

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林作、鍾培生的「林鍾一戰」在昨天（9月18日）結束，身爲林作女友的裕美做「跟得女友」一直在現身支持男友。可是在林鍾一戰開賽前，有人向傳媒「爆料」公開一段只有5秒鐘的裕美疑似床片。 

疑似裕美不雅親密片

只5秒鐘的短片是一男一女在床上親密，女生身穿上衣、下身赤裸，男方發出呻吟聲，最後片中長髮女子回望鏡頭，女子的樣貌與裕美相似。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

裕美昨晚現身拳賽時都回應澄清自己從未拍過這類影片，又提到最近沒有「行房」。對於成為不雅片「女主角」，EQ高的裕美大方自嘲本身沒身材可拍攝，也想不到自己會在現時33歲才捲入成為不雅片的女主角，而林作對此回應坦言沒所謂。 

林作、裕美感情似乎亦完全未有受報道影響，二人於賽後一同受訪，林作更於記者面前擁吻裕美。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

林作裕美不時放閃

林作與裕美的戀情自2020年6月曝光，二人不時一同現身公活、於Instagram上載合照「放閃」。雖然林作媽媽一直十分反對這段戀情，不過仍然無損林作對裕美的愛火。

二人於「林鍾一戰」前更一同出海， 林作肉緊親吻女友，又一同扮演電影《鐵達尼號》經典一幕。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
今日 00:16
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
【七救星】七師傅出手化解林作家庭糾紛　林母單打裕美：唔想睇亂七八糟嘅嘢　
13:29 2021/08/17
【七救星】七師傅出手化解林作家庭糾紛　林母單打裕美：唔想睇亂七八糟嘅嘢　
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
今日 11:37
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊

你可能感興趣

【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
今日 00:16
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
【七救星】七師傅出手化解林作家庭糾紛　林母單打裕美：唔想睇亂七八糟嘅嘢　
13:29 2021/08/17
【七救星】七師傅出手化解林作家庭糾紛　林母單打裕美：唔想睇亂七八糟嘅嘢　
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
今日 11:37
【林鍾一戰】林作賽後擁吻裕美　參考《破壞之王》以金蛇纏絲手阻鍾培生攻擊
裕美 林作 王莉妮 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
20:08 2021/09/18
【林鍾一戰】林作鍾培生大戰展開　林母找七仙羽作法唸經：對兒子有信心【不斷更新】
【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
10:24 2021/09/18
【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人
今日 00:16
【林鍾一戰】林作苦戰四回合未被KO　鍾培生判勝出：你以後尊重女人