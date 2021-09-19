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【自私男友】大學生意外懷孕忍痛人工流產　男友術後即想親熱：摸下都唔得

親子 13:59 2021/09/19

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台灣一名大學生剛進行人工流產手術，其男友便要求親熱。

男友只顧一己私慾令人激氣，一名台灣女大學生日前在網上討論區「Dcard」發文，指意外懷孕後忍痛進行人工流產手術，須休養一段時間。男友得知後毫不體諒，手術後翌日晚上便要求親熱，更指自己替她付手術費用，反問女生「現在連摸一下都不行是不是？」，令事主感到心灰意冷。

手術翌日提出親熱

該名女大學生在文中指出，男友親熱時不喜歡用安全套，只靠她吃事前避孕藥，終意外懷孕。男友害怕家人責備，打破「乖仔」形象，決定帶女友墮胎，並於本月15日完成人工流產手術。

醫生在手術後提醒兩人要休息一段時間才可進行性行為，惟男友在翌日晚上便提出親熱要求，又趁事主睡着後強行做親密行為，令女方不勝其煩。事主向男友表明不願意，豈料男友只顧一己私慾，堅持跟她親熱：

我已經幫你出墮胎的錢，算很負責了，現在連摸一下都不行是不是？

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網民勸分手

事主聽後感到心灰意冷，指男友一向非常好色，經過此事後欲在大學畢業後與他分手。她補充指男友家境富裕，生活費用由他一手包辦，亦常收到手機、平板電腦等禮物，現時居住的單位，亦由男友家人買下供兩人居住。事主自覺寄人籬下，故多番遷就男友。

帖文引來網民熱烈回應，不少網民勸事主跟男友分手：

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責任編輯︰王明芳

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