【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救

▲ 滿頭白髮的男司機疑未有拉好手掣，客貨車在暗斜慢慢溜後，幸有消防車途經，5名消防員馬上落車拯救。

社交平台昨晚瘋傳一條車cam片段，長約57秒，地點發生於葵涌梨木道一工廈對開停車場出入口，一名老婦推著手推車在車尾搬貨時，滿頭白髮的男司機落車幫手，疑未有拉好手掣，客貨車在暗斜慢慢溜後，兩人試圖救車不果，幸一輛消防車經過，5名消防員馬上落車拯救。

從片段所見，涉事客貨車停泊於葵涌梨木道63至71號一工廈對開停車場外，路段為暗斜，一名老婦推著載貨的手推車走到車尾位置，準備搬貨物上車，滿頭白髮的男司機落車協助，但司機疑未拉好手掣，導致客貨車緩緩溜後。

兩人見狀連忙救車，但客貨車愈溜愈快，於車尾的老婦避開並撞開手推車，貨物散落一地，客貨車向左剷上行人路。此時一輛消防車經過，5名消防員迅速落車施救，幸客貨車最終撞到行人路鐵欄後停低，有驚無險。

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片段由停泊在客貨車後面的汽車車Cam拍下，全長約57秒，片主在社交平台寫道：

嗰度係梨木道，當時我停喺上址去隔離買嘢，幾分鐘之後上車整理，大概1分鐘後差唔多搞掂時，眼尾就瞥見前面架手推車開始翻側，而前面架客貨車亦挨左溜緊後。

當時他判斷該車輛會撞向其左邊，而他後面一個車位有架七人車，他就鬆手掣溜後少少然後扭右，此時看到消防車經過停車，5名消防員先後跳落車幫手。成功救車後，消防員有向片主問候，「我就打OK手勢。」

消防員確定客貨車已穩固、現場無人受傷，亦無其他危險之後便收隊離開。片主大讚消防員的警覺性好高，行動迅速專業，

見到唔對路就即刻停車幫手，完全發自內心救急扶危為市民服務，值得讚揚，我喺現場都有啲眼濕！

網民大讚︰真正team work

網民看完片段後亦大讚消防員反應快，是最受尊敬的紀律部隊，點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳