杜德偉與兒子AJ為流浪狗義唱　人狗共融慶團圓

▲ 杜德偉一家三口。

杜德偉在中秋節前夕一家三口齊出席「救狗行動音樂嘉華」以歌聲支持今次的義演。Alex更首次與AJ兩父子同場與一群被遺棄、流浪狗隻及收養牠們的主人一起慶團圓。

Alex、 AJ父子檔合唱一曲「what a wonderful day」，年僅4歲半的AJ，以清脆歌聲搏得全場掌聲，連在場的狗狗也發出汪汪聲助興，人狗互融。大家亦見證一位青春偶像AJ誕生，而AJ亦遺傳了爹哋的唱歌天份。

Alex 笑說：「搵仔仔一齊演出，可以拉勻返個年齡界線，潮流興青春偶像，所以我介紹AJ呢位新力軍俾大家認識。」

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

對於兒子演出獲大家讚賞，Alex開心的說：「佢幾個月前開始練，有一日我太太播歌氹佢瞓覺，播咗我和daddy 當年（AJ爺爺）合唱過的一首英文歌「What a Wonderful World 」後好鍾意，然後A J就話要學.，當時都未話有今次演出，但係佢真係好用心去學唱呢隻歌，精神可嘉！」

至於兒子的表現，Alex指AJ平時台下比較怕羞，沒想到上台後又好淡定。而AJ跟現場的狗隻齊齊成為大家的集郵對象大受歡迎，而AJ亦與一群狗狗合照，打成一片，歡度一個充滿愛心的下午。