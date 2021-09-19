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【外地確診】16歲港男上周四赴英後確診　曾訪康怡花園K座9至16室須強制檢測

社會 14:40 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

16歲港男上周四赴英後確診，曾訪康怡花園K座9至16室須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日(19日)新增3宗輸入確診新冠肺炎個案，包括一人從菲律賓抵港、兩人由卡塔爾抵港，均已接種兩劑疫苗。詳情請見【下一頁衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，涉及一名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座（9-16室）。

涉疫男病人9月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國，曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性；9月16日出現病徵，同日在英國抽取的樣本結果呈陽性。他已於7月8日及7月29日於香港接種兩劑復必泰。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，病人並無同行人士，個案流行病學調查、密切接觸者追蹤仍然進行中，暫未有相關初步確診個案。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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