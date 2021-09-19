【外地確診】16歲港男上周四赴英後確診　曾訪康怡花園K座9至16室須強制檢測

▲ 16歲港男上周四赴英後確診，曾訪康怡花園K座9至16室須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日(19日)新增3宗輸入確診新冠肺炎個案，包括一人從菲律賓抵港、兩人由卡塔爾抵港，均已接種兩劑疫苗。詳情請見【下一頁】衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，涉及一名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座（9-16室）。

涉疫男病人9月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國，曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性；9月16日出現病徵，同日在英國抽取的樣本結果呈陽性。他已於7月8日及7月29日於香港接種兩劑復必泰。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，病人並無同行人士，個案流行病學調查、密切接觸者追蹤仍然進行中，暫未有相關初步確診個案。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

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記者：陳正怡