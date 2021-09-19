【中秋將至】乳癌基金會攜藝人向深水埗基層婦女送月餅　並推廣婦女對乳癌關注

▲ 乳癌基金會攜藝人向深水埗基層婦女送月餅。（照片由乳癌基金會提供）

距離中秋節尚餘2天，香港乳癌基金會上周三(15日)聯同明愛鄭承峰長者社區中心(深水埗)，探訪近20戶深水埗低收入家庭，並送上載有日用品的福袋及月餅，期間與婦女深入交流。基金會主席霍何綺華女士表示，盼提高婦女對乳癌的關注，是次探訪除了向婦女送上溫暖，亦期望她們更了解乳健的重要性。是次活動亦邀請黎諾懿、陳貝兒、陳敏之等藝人參與。

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港府本月初推行乳癌篩查先導計劃，為期兩年，衞生署在轄下的三間婦女健康中心，分別位於柴灣、藍田及屯門，透過使用個人化乳癌風險評估工具，為參與婦女健康服務的合資格婦女評估她們罹患乳癌的風險，並適當地為她們提供乳癌篩查服務。詳情請見【下一頁】

基金會引述2018年最新數字顯示，本港每日平均有12名女士確診乳癌，較20多年前增加3倍；又認為港府乳癌篩查先導計劃有助及早發現未有病徵出現的乳癌，減低乳癌在本地社區的威脅外，亦可提高公眾對乳健的認知。基金會亦賤為本地基層婦女提供免費或資助乳健檢查，以及提供患者支援服務及乳健教育。

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責任編輯：陳正怡